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失能險搶購潮發威　公勝保經統計：台灣、遠雄人壽賣最狂

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▲▼公勝保經台南據點近日的失能扶助險送件排隊人潮。（圖／公勝保經提供）

▲公勝保經台南據點近日的失能扶助險送件排隊人潮。（圖／公勝保經提供）

記者李蕙璇／台北報導

去年12月傳出多家壽險公司的失能扶助險，從今年起陸續取消保證給付、從嚴審核承保體況等，造成數月來保經保代通路出現搶買送件排隊人潮。公勝保經也統計近期所代理銷售的失能扶助險保單中，以台灣人壽與遠雄人壽較多。

今年元旦起，新光與全球人壽針對失能扶助險保單中的保證給付項目，宣布取消，雖同時也調整保費計算費率，而新光人壽的保費就略微降低，但也傳出過往65歲以上免體檢即可購買失能扶助險保單的政策，也要同時改為從嚴審核的新政策。

而台灣人壽是已停售2張失能險舊保單商品，再推1張新商品，元大人壽則是傳出一張附約型失能扶助險近期也要停售，而該張保單含有保證給付15年保障。至於康健、AIA友邦及遠雄人壽等，則是繼續推廣原有的失能險保單商品，暫時還無任何變動。

以公勝保經於台南、高雄等多處據點，每天下午2點辦以前截止收件，幾乎天天出現業務員排隊搶為保戶遞送要保書等文件的人潮，而其全省各個據點也因為民眾在停賣效應下湧入大量搶購失能扶助險的申請件，每個據點得多調派2名以上人員幫忙行政單位電腦文書作業，加快輸入保戶資料於系統中，完成遞交給各家保險公司的流程。

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關鍵字：失能險,搶購潮,公勝保經,台灣,遠雄,人壽,失能扶助險,停賣效應,取消,保證給付

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