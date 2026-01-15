專找青少年組「面交車手團」漂白詐款4千萬　太陽聯盟主嫌被逮

▲圖為刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊2024年間偵辦一起台柬跨境假投資詐欺案後，持續溯源追查金流與成員網絡，發現該集團為躲避金融監控，已從帳戶轉帳洗錢轉型為「面交取款」模式，並故意吸收未成年少年擔任車手。警方清查該集團經手近新台幣4千萬元，遂與台中市警局刑大等單位共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，日前逮捕有黑幫太陽聯盟背景陳姓主嫌（30歲）與旗下收水車手共23人，偵訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方查出，該集團由幫派成員在幕後操控，與設於柬埔寨的詐騙話務機房合作，透過臉書、YouTube等平台大量投放投資廣告吸引被害人加入群組，再設置仿冒投資網站，誆稱可「抽股分潤」「系統中籤」等高獲利方案，誘騙民眾不斷加碼。

該集團為製造金流斷點，集團派出身穿西裝、持假證件的「外派專員」與被害人面交取款，實際上多為20多歲青年、甚至是未成年的少年車手外出犯案；每次行動還安排監控人員隨行，得手後將現金丟放於路邊車輪旁、公墓或橋下等無監視器處，再由「收水」角色轉交上游，增加查緝難度。被害人往往在無法出金，聯繫又被斷聯後才驚覺受騙報案。

專案小組在去年3月至12月間發動多波收網行動，陸續查獲主嫌陳姓男子等23人，其中包含3名少年，查扣手機4支、現金6千元等證物，警訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，陳姓主嫌原先組織車手以「二手車商」名義臨櫃提領贓款，遭查獲後又轉型成立「青少年面交車手團」，由17歲楊姓少女擔任小頭，率眾在北、中、南各地與被害人面交，一個多月內經手金額即逼近4千萬元，犯罪規模相當龐大。

刑事局呼籲，民眾投資應透過合法管道，切勿輕信網路社群或陌生人推薦，更不可私下交付現金；若有疑慮可撥打165反詐騙專線求證。同時提醒家長留意子女交友與金錢往來，黑幫常以「高薪、輕鬆、責任輕」誘騙少年淪為車手，務必提高警覺，避免孩子成為犯罪工具。

