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謝龍介「鮪瑜秀」答案揭曉　韓國瑜要推銷小琉球「黃鰭鮪魚」

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▲▼ 謝龍介麻豆鮪瑜秀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲今年冬季捕釣鬼頭刀，價格不如往年，漁民叫苦。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨台南市立委候選人謝龍介，15日下午一點半起，在麻豆區海埔池王府舉行「鮪瑜秀─農漁產業嘉年華活動，由於鬼頭刀及黃鰭鮪魚今年價格不如往年，讓漁民不符成本，苦不堪言，謝龍介允諾現場幫忙促銷，漁民相當期待這場活動後，民眾品嘗到國產鬼頭刀及黃鰭鮪魚的好滋味，多多選購，幫助漁民。

琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，參選台南市立委的謝龍介議員，這次選舉提出「台南家鄉味，經濟拚起來，台南發大財」的政見，幫台南鄉親促銷農漁特產品，造成轟動，尤其促銷虱目魚，造成虱目魚供不應求，讓小琉球漁民很羨慕。

▲▼ 謝龍介麻豆鮪瑜秀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼「鮪瑜秀」現場要宰殺的黃旗鮪魚與鬼頭刀。 

▲▼ 謝龍介麻豆鮪瑜秀 。（圖／記者陳崑福翻攝）

總幹事蔡寶興說，目前屬於冬季釣捕期，捕釣黃鰭鮪魚、鬼頭刀數量還很少，但盤商以中南美洲漁貨豐收原因，影響購買意願，造成價格下跌；以往俗稱大刀（每尾4.8公斤）以上，每公斤曾賣到110~130元價格，10天跌到80元，昨天70元；其他中刀（4.8公斤至3公斤）、小刀（3公斤以下），價格均跌了3、4成，下月起進入鬼頭刀捕釣旺季，捕釣數量大幅增加，漁民擔心屆時更難賣到好價錢，造成更大虧損。

蔡寶興指出，小琉球因此找上謝龍介幫忙，今天也幫忙促銷黃鰭鮪魚及鬼頭刀，謝龍介爽快答應，讓漁民很期待。

他說，已準備一尾33公斤的黃旗鮪魚及兩尾超過9公斤的鬼頭刀，在現場宰殺，並備有鬼頭刀及小琉球加工後的漁產加工品超過千份，分送給在場民眾品嘗，讓民眾品響鬼頭刀、黃旗鮪魚與加工後的產品好滋味，帶動國內市場需求，幫助漁民。

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關鍵字：琉球蔡寶興謝龍介鬼頭刀鮪瑜秀韓國瑜

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