愛美男花1500做臉去角質　簽名後驚見要付9萬6傻眼

▲彰化李姓男子到員林某美容館體驗美容。（圖／免費圖庫pakutaso）

地方中心／彰化報導

彰化李姓男子在臉書「爆料公社」透露，6日到員林火車站附近某美容館做臉部去角質，原本去一趟體驗價1千5百元，未料療程進行到一半，業者向李男稱一個月繳4千元能做後續療程，來幾次都不用多收費用，沒想到李男最後才發現竟是要簽約2年共9萬6千元，他向業者表示自己不需要，卻換來業者一句「保養品已拆封須購買」。

▲彰化李姓男子到美容館體驗做去角質，卻遭業者強迫推銷9萬6千元。（圖／取自臉書「爆料公社」，下同）

李男指出，6日因放假想說去體驗美容、去角質等等，到了某家美容館體驗價是1千5百元，後來進行美容到一半時，有人突然進來詢問是否要做後續療程，聲稱一個月4千元來幾次都可以，不料李男到後面才發現這是要簽約2年，共9萬6千元，且僅是保養品的錢，未含課程費用。

而後，李男表示自己不需要購買，一直拒絕業者卻無法挽回，業者仍拿類似基本資料的文件給李男簽名，說是要留資料，且給一堆瓶瓶罐罐表示為李男的專屬，李男指說自己在搞不清楚的狀況下簽名，也後悔自己沒堅持立場；業者稱這些保養品都已拆封、李男必須購買，更說等等會有人打來詢問是否要簽約，還強調這些已拆封的保養品費用和整個療程做完的費用差不多，李男一聽之下也跟電話那頭說「是」；李男說，那些業者稱已拆封的保養品，根本是業者自己拆的，而當下也是被誘導式簽下名，相當無奈。

業者也沒開任何合約給李男，只給了一個手寫的發票收據，李男表示，現在只想尋求解決辦法，目前已被強迫推銷先繳4千元，會打給消基會或報警備案，盼能解決問題。