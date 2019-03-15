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影／撞死清大物理奇才！爸寶被判18年竟又「毆父襲警」　這次直接押到入獄

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記者楊佩琪／台北報導

「爸寶」胡家瑞因撞死清大物理系林姓博士生，被依殺人等罪判刑18年，就在入獄前，竟又毆打父親、拿BB槍攻擊警察。台北地院開庭，法官裁定羈押獲准；另檢方也將向偵辦傷害罪的檢察官借調胡家瑞，直接將他從北所移送監獄服刑。

▲▼撞死清大「物理奇才」博士生的男子胡家瑞，被依殺人等罪判刑18年，準備入監服刑前夕，又在家中要打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲胡家瑞準備入監服刑前夕又在家中爆打老父，還持BB槍攻擊警員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

胡家瑞為了想買價值700多萬元的BMW M5跑車，13日中午和父親大吵，還作勢要毆打父親。實在無法忍受，胡父打電話報警。但員警到場，胡家瑞不理會柔性勸導，竟拿出空氣槍，在員警面前拉滑套、上膛，企圖攻擊員警，當場被員警壓制在地，逮回派出所。

▲▼胡家瑞。（圖／東森新聞）

▲胡家瑞上囚車。（圖／東森新聞）

法官認為，胡家瑞直到被檢察官聲押都還否認犯行，但被害人指證歷歷，涉犯傷害罪嫌疑重大；且胡家瑞先前就曾犯過傷害罪，遭檢察官起訴，卻又多次犯下恐嚇、妨害公務等罪。此次與親生父親發生肢體衝突，又對執勤員警施暴，顯然已無法控制自己的情緒，對他人有強烈攻擊意圖，有反覆實施傷害罪之虞，因此裁定羈押。

其實這不是胡家瑞第一次鬧上媒體版面，3年前他在新北市開車撞死清華大學物理系，有「物理奇才」之稱的林姓博士生，被以殺人等重罪判刑18年定讞，預計4月9日入監服刑。但3年來，他不斷闖禍，有辱罵醫師違反《藥事法》，還在法院審理中，還有恐嚇、傷害、違反《槍砲彈藥管制條例》等案，是警方眼中的頭痛人物。

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關鍵字：bmw,清大,空氣槍,家暴,胡家瑞

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