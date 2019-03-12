超商逾期未取運費要賣家吸收　PChome個人賣場新規定惹眾怒

▲PChome商店街個人賣場發布新行銷優惠公告後，讓一票賣家極為不滿。（圖／翻攝自商店街個人賣場臉書粉絲團）

記者洪菱鞠／台北報導

PChome商店街個人賣場3/15起將調整成交手續費，從目前0.5%漲為1.49%，與蝦皮、奇摩拍賣一樣，臉書官方粉絲團發布新行銷優惠公告後，引發賣家們強烈不滿，然而令他們火大的卻是「超商逾期未取，物流將與賣家收取運費」這項規定，怒批「為什麼要賣家受這罪」。

當初為了打蝦皮，PChome派出商店街個人賣場迎戰，燒錢投入補貼大戰，提供各項免費措施和免運費，但最終還是要為獲利考量，使用者除了感受到補貼漸漸縮水，現在官方也針對行銷優惠發布最新公告，內容包括信用卡金流費0.5%、成交手續費1.49%，單件商品成交手續費上限為149元，每筆訂單上限則為1萬元、超商逾期未取，物流將與賣家收取運費。

然而比起即將調漲的成交手續費，賣家們對於買家超商逾期未取，就要自行吸收運費大有意見，留言區反彈聲浪極大，「這樣誰還要當賣家 找罪受！」、「哪個賣家會事先知道這個買家會不取貨？」、「買家惡意不取，造成賣家損害，應該要求買家需付清未取貨之運費，才能再繼續購物，怎麼會是賣方的錯，那我們賣家保障是什麼」、「沒有賺錢反而還要虧錢！這樣誰還會想要用PC？」，有人甚至嗆說要停用該平台。不過也有人誠心建議「買家未取貨應該由買家的下單帳號扣運費，餘額不足要繳費完才能繼續使用帳號，這樣才能減少不取貨的陋習吧！」

商店街個人賣場回應指出，「目前超商逾期未取是個人賣場吸收，公告上有說明3/15起會跟賣家收取運費，同時之前系統功能有提供買家端半年內的取貨記錄，買家端的Q&A中也有提醒消費者，請於期限內領取，若因故未於期限內領取，將被系統記錄且累積未取次數，日後將無法使用超商取貨服務。」

針對有賣家認為應該從買家帳號扣運費，商店街個人賣場表示，「目前個人賣場沒有儲值的功能，餘額扣款這部份要執行有困難，但賣家端的意見我們都有看到，會再討論跟評估。」

不過買家未取貨、賣家要吸收運費的作法，在Yahoo奇摩拍賣平台上也是一樣，但Yahoo奇摩拍賣強調物流服務有多元方式讓賣家選擇，例如雙北地區提供專車專件快遞服務，最快1小時送達；至於蝦皮則是表示同樣情形不會跟賣家收運費。