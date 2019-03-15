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韓籍狼師拍臀逼說「我愛你」　拒認8次性騷女學生嗆：反應過度

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▲▼ 政大韓籍狼師朴在慶 。（圖／記者劉昌松攝）

▲韓籍朴姓男子被法院認定性騷擾女學生後，仍堅持遭誣告，不願與被害人和解。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

來台教韓文的朴姓男子，在某國立大學韓文系擔任助理教授期間，私約女學生深夜到研究室獨處，摸女學生大腿內側、拍臀、伸手從鎖骨滑乳溝才停，還逼女學生用韓文說「我愛你」，日前已被依8個性騷擾罪，判刑1年2月，且要驅逐出境，台北地院再開庭審理2名被害人各求償100萬元部分，沒想到朴態度強硬堅稱遭誣陷，不願談和解，還稱「沒有一點空間」。

現年45歲的朴男原是某國立大學韓文系約聘助理教授，2017年本案爆發後，已被校方解聘，根據提告的A女指控，2017年3月起，多次被朴約到研究室，朴會取笑韓文說的不好，還趁她專心把文章翻譯成韓文時，摸她大腿，拍她臀部，最誇張的一次是5月間，朴要她去握住朴的手，感受朴的脈搏，A女不敢反抗，握上去一下就想放手，卻被朴用力抱住，逼她用韓文說出「我愛你」，這次朴一直糾纏到隔天凌晨1點多，才讓A女離開。

B女則指控，朴曾在研究室內，以她鎖骨附近皮膚泛紅為由，假正經的問是不是過敏、被蟲咬，還用手從鎖骨摸到乳溝上緣，之後又突然說「好累啊」，就躺在B女肩膀上約5秒，然後問B女「臉紅很害羞的樣子，是為什麼」，讓B女感覺噁心。

朴男卻認為是學生反應過度，「女學生內心已經知道自己喜歡他，只是腦袋不承認」，台北地院一審認定朴男共8次性騷擾女學生犯行，合併應執行1年2月，可易科罰金42萬元，執行完畢後驅逐出境。

2名女學生另外提告，要求朴各賠償她們100萬元，法院日前開庭審理時，朴親自出庭用中文答辯，他堅稱遭女學生誣告，刑案部分已經上訴，現在拒絕和女學生協調和解，法官問：「一點空間都沒有？」朴大聲回答：「對！」全案將由法院擇期開庭繼續審理。

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關鍵字：韓籍,性騷擾,教授,學生

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