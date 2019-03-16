想買保養品！人妻隔日爽得尪「霸氣8字浪漫」　網眼紅：一定有陰謀

▲女網友想買保養品，隔天錢包出現老公的信用卡和紙條 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有個貼心的另一半，生活隨時都充滿驚喜！一位女網友在臉書表示，自己日前向老公提到要買保養品了，沒想到隔天對方竟自動上繳一張信用卡，卡片上還用便條註記了「8字人夫浪漫」，讓網友看到都超眼紅，表示「何止浪漫，根本修來的是福氣啊！」、「嫁對人了」。

一位人妻在臉書「爆廢公社」中分享一張照片，她表示前一天和老公說想買保養品，沒想到隔天就在自己的錢包裡發現一張信用卡；特別的是，卡片上還綁了一張小紙條，上頭寫著「刷我的卡不要分期」8個大字，要她霸氣直接付清，讓她又驚又喜。先生事後還害羞表示，這是「人夫的浪漫」，羨煞一堆網友。

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▲原po先生說這是人夫的浪漫。（圖／翻攝自爆廢公社）

鄉民們看到紛紛表示，「這老公真佛心來的！我也想刷保養品，不過我只能簡單拿著牙刷刷舊的保養品...」、「我老公有你老公的一半就好」、「嫁對了」、「我老公都叫我刷，帳單來就一直唸，騙肖ㄟ」、「何止浪漫～這是修來的福氣啊！」、「這張額度我記得基本2萬」。

其他人則是眼紅開玩笑說，這其實是老公的陰謀，「刷的時候會顯示額度不夠」、「他是不是想告妳盜刷來離婚」、「不分期才有回饋金可以當私房錢」、「不要分期痛一次，分期每個月都會痛」、「長痛不如短痛」、「白紙的另一半會不會還有其他字」。

▲網友腦補其他內容。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外也有女網友分享自己的趣事，她表示某次電腦頁面停留在化妝品官網，桌上還有一張清單寫「8500」，隔天起床桌上就出現1萬元現金，才發現是老公的愛心！不過她卻賊賊地表示，「但...那是幫別人買的，1萬我就當安太歲了！」意外爽賺一筆零用金。

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