高雄新崛江街頭暴力舊愛撂人追打新歡　惡煞棍棒砸車又打人

▲高雄新崛江一群惡煞包夾一部白色轎車並持棍棒砸車。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄新崛江15日晚上11點多，傳出惡煞疑似因感情糾紛當街包圍砸車，一輛白色轎車行經中山一路、民生一路路口時，突然被2台轎車直撲而來包夾，接著一群惡煞衝出並持著棍棒開始砸向白色轎車，警方到場時嫌犯已逃走，而白色轎車駕駛遭打受傷緊急送往醫院。

▲高雄新崛江一群惡煞持棍棒，對一輛白色轎車砸去。（圖／地方中心翻攝，下同）

警方表示，15日晚上11點46分接獲民眾報案說有車被砸，立即出動快打部隊，警方到場時持棍棒砸車的惡煞已逃離，僅留下被砸的白色轎車車主，車主左手臂遭飛濺的碎玻璃割傷流血，並和警方說「我手不能動，腳也被打」，被立刻送往醫院治療，目前已無大礙；據警方調查，持棍棒打人的3名嫌犯，分別是鍾姓男（28歲）、蔡姓男（35歲）、韓姓男（29歲），遭砸的白色轎車駕駛為張姓男子。

經警方調查，整起案件發生純粹為感情因素而引爆，鍾男的前女友，疑似與被害人張男交往，導致鍾男吃醋，鍾男便邀友人蔡男及韓男共同打人，警方已在事發後1小時內循線通報，將3名嫌犯逮捕到案，依妨害自由、傷害毀損罪嫌依法偵辦。

▲白色轎車玻璃遭惡煞砸破。（圖／地方中心翻攝，下同）

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