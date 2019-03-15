吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友追過來看到嚇傻

▲翁男與友人的合照，沒想到私下竟是惡狼。（圖／記者邱中岳翻攝）



突發中心／台北報導

北市一名打扮時尚的正妹凌晨與男友在花博公園發生口角後，賭氣獨自走掉並坐在公園休息，未料竟遭一名無業的翁姓男子搭訕、摸胸及逼迫口交，甚至還差點被他拖到暗處性侵得逞，好險男友及時趕到阻止。台北地院審理後，依強制性交未遂罪重判翁男1年10個月有期徒刑，全案可上訴。

回顧案情，正妹2018年8月24日凌晨3時許穿著裙裝和男友散步，過程中2人因細故起口角、不歡而散，沒想到當女子坐在新生北路旁的民族公園涼椅休息時，被翁姓男子（37歲）盯上。翁男見女子一個人，居然心生歹念翁，伸手襲胸就算了，甚至還自脫褲子逼對方幫他口交。

正妹當下因擔心遭遇不測，在翁男脅迫下幫他口交數秒鐘，沒想到對方竟得寸進尺，還想將人拉到公園深處，直到正妹男友出現喝斥才停手。事後翁男辯稱，「我沒有脅迫她，是她穿太少，只要是男人看到都會忍不住。」

台北地院審理後，認為翁男被抓後竟還狡辯是女方穿太少，才害他犯錯，足見沒有悔過之意，因此依強制性交未遂罪重判翁男1年10個月有期徒刑，全案可上訴。

【更多新聞】

兩派排擠辱罵！菜鳥醫師助跑跳樓亡...父悲揭關鍵「那件事」求真相



媳婦結婚5年沒生兒子！婆婆天天羞辱「拒認2歲孫女」慫恿他：去找小三



持牙刷性侵弱女子！渣男辯「只是挑逗」...揭童年被強暴陰影：我要報復