騎士路口詭繞圈閃過死神　6秒後下一輛機車直撞貨車慘噴飛

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山區15日凌晨發生一起貨車與機車對撞車禍，導致騎士噴飛路口，而貨車則是當場翻覆滑行至對向車道。警方事後勘驗路口監視器時，發現事發前路口另一名機車騎士不斷在該路口繞圈，而下一秒就發生車禍，該騎士也因詭異行徑巧妙的閃過車禍劫難。

▲高雄對撞車禍，詭異騎士路口繞圈躲過車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，15日凌晨4時40分許，65歲的吳男當時駕著貨車沿著五甲二路北往南行駛至自強一路路口時，與另一部沿著自強一路東西向行駛的18歲陳姓機車騎士發生擦撞，貨車為閃避機車而急切，導致車身不穩衝向路邊翻覆，騎士當場失去意識倒臥在地，而貨車駕駛右手臂則被車輛A柱壓到，受困車內。

▲騎士路口繞圈，下一秒發生貨車與機車對撞車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報後趕抵現場，緊急將貨車駕駛救出，並與騎士一同送醫治療。初步評估，騎士身體多處輕微骨折，暫無生命危險，目前仍住院觀察中，而貨車駕駛也無大礙。

警方初步調查，本起車禍疑似因號誌深夜轉為閃燈，而機車騎士與貨車駕駛行經路口時，未減速慢行並查看路口而發生擦撞，警方事後也調閱路口監視器，以釐清車禍肇責。

▲2車相撞後，貨車滑行至對向車道翻覆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

然而，透過路口監視器畫面卻可以發現，發生事故前，路口一名機車騎士疑似發現貨車未減速，而不斷再路口繞圈盤旋，下一秒就發生另一部機車與貨車的對撞車禍，該騎士也因此躲過這場劫難。

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