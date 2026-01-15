　
地方 地方焦點

台南市推社會情緒學習　從家庭出發建構孩子心理支持網

▲台南市家庭教育中心辦理SEL社會情緒教育種子講師培訓，攜手家長團體推動情緒學習。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市家庭教育中心辦理SEL社會情緒教育種子講師培訓，攜手家長團體推動情緒學習。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

情緒學習，正在從教室走進家庭。台南市家庭教育中心15日於溪北服務處辦理「社會情緒教育（SEL）種子講師培訓」，邀集台南市多個家長團體共同參與，透過系統化、專業化的培訓課程，強化情緒教育推廣能量，期盼讓情緒素養從家庭延伸到社區，為孩子建構更穩定的心理支持網絡。

市長黃偉哲表示，教育部已於2025年正式啟動「社會情緒學習（SEL）」5年中程計畫，宣告全國進入SEL元年。社會情緒教育不再只是學校的責任，而是家庭教育的重要核心能力，無論大人或孩子，都需要學會理解情緒、調節情緒與同理他人。他也肯定家庭教育中心持續攜手家長團體深耕情緒教育，期盼讓台南成為更溫暖、更具心理韌性的幸福城市。

教育局長鄭新輝指出，情緒教育已明訂於《家庭教育法施行細則》第2條，列為家庭教育十項重要範疇之一，顯示其在家庭教育體系中的關鍵地位。透過本次種子講師培訓，將持續深化師資培力與課程推廣，讓更多講師具備引導家庭進行情緒學習的能力，未來也將逐步擴大培力網絡，讓情緒教育從學校、社區到家庭全面扎根。

▲台南市家庭教育中心辦理SEL社會情緒教育種子講師培訓，攜手家長團體推動情緒學習。（記者林東良翻攝，下同）

參與培訓的家長團體也給予高度肯定。台南市家長協會副理事長賴啟舟表示，此次課程內容具體、實作性強，不僅加深對社會情緒教育的理解，也看見在家長團體中推廣SEL的可行性與必要性，期待能持續參與後續相關培訓與推廣計畫，讓更多家庭受益。

現場亦有學員分享，透過課程學習，更能理解孩子的情緒表現與背後需求，也掌握實用的溝通與回應方式，對實際家庭互動有相當助益，讓情緒教育不再停留在理論，而是能真正落實在生活中。

▲台南市家庭教育中心辦理SEL社會情緒教育種子講師培訓，攜手家長團體推動情緒學習。（記者林東良翻攝，下同）

家庭教育中心主任張冰嫈補充說明，自112年度起，中心已逐步建構完整的情緒教育培訓系統，今年透過回流課程，進一步強化種子講師的實務引導能力。未來也將持續整合多元資源，陪伴家庭在日常生活中累積穩定的情緒力量，讓社會情緒學習以更貼近生活、可近可行的方式，成為家庭日常的一部分。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨今(15)日公布台南市長初選民調結果，立委陳亭妃以60.85%支持度，些微領先林俊憲的58.16%，以約2.7個百分點差距勝出，確定出線。此次初選競爭激烈，陳亭妃在多家民調中皆取得領先，最終由黨中央完成統計並正式對外公布，後續將提報中執會進行提名，屆時陳亭妃將第六度對決國民黨立委謝龍介，也力拚成為台南建城400年來首位女性市長。

