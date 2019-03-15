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倒楣竊賊轉角遇到警　副所長憑記憶突破心防破竊案

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▲善化警分局善化派出所副所長姚志河、警員陳冠宇，巡邏時巧遇39歲趙姓竊嫌，憑記憶一眼認出，突破心防偵破竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲善化警分局善化派出所副所長姚志河、警員陳冠宇，巡邏時巧遇39歲趙姓竊嫌，憑記憶一眼認出，突破心防偵破竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區益民寮一處工地於2月初遭宵小侵入竊走電纜線約50米，建商不甘損失在2月中旬時向善化警分局善化派出所報案，警方積極調閱相關資料，發現在案發前工地附近有一部可疑機車出入及犯嫌上半身影像，副所長姚志河、警員陳冠宇巡邏時巧遇39歲趙姓竊嫌，憑記憶一眼認出，突破心防偵破竊案。

經查該涉案機車為權利車，車主為車行名稱，而車行卻無使用人之資料，讓案情陷入膠著狀態，善化所副所長姚志河不甘案件因此斷線，便以隨身勤務小冊將犯嫌特徵及車牌記錄下來以利查緝。

▲善化警分局善化派出所副所長姚志河、警員陳冠宇，巡邏時巧遇39歲趙姓竊嫌，憑記憶一眼認出，突破心防偵破竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

日前副所長姚志河、警員陳冠宇執行超商安全維護巡邏，約凌晨1時許巡邏至善化區成功路統一超商前，發現對向車道有名機車騎士未開大頭燈，副所長姚志河驚覺可疑，便迴轉趨近該車，副所長馬上發現該機車號就是日前轄內益民寮工地電纜線竊案犯嫌所駕駛的車輛，隨即在大成、樹人路口轉角處將其攔停檢查，經警告知犯行，趙男矢口否認，警方仍請趙男配合回派出所調查。

經警方逐一將監視器畫面呈現給其觀看後，終於突破趙男心防坦承犯案，趙嫌（有竊盜前科、高雄市大樹區人）目前在南科打臨工，他是因過年後工作不穩定，收入入不敷出，便臨時起意趁工地無人看守之際前往竊取電纜線，並載至高雄市大樹區一家不知名的資源回收商變賣換得現金新台幣3200元，並已經花費殆盡。

趙嫌對於深夜遭警方攔查表示「實在有夠倒楣」！未料會遭警方巡邏時發現，直呼「警方實在好眼力、好記憶」！全案經警訊問後，依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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關鍵字：竊賊,副所長,記憶,竊案

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