地方 地方焦點

和逸台南西門館「童話聖誕村」！　聖誕敲門送禮、薑餅屋DIY超搶手

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南12月節慶氣氛愈來愈濃，市府陸續公布耶誕、跨年卡司與草地音樂會活動，飯店業者也紛紛響應，和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題，從大廳的卡通明星聖誕樹，到餐廳打造宛如歐式小鎮的冬季場景，一走進館內就沈浸在滿滿的聖誕氛圍。

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

飯店同步推出多項聖誕、跨年活動，其中「童話薑餅屋」DIY一推出便報名踴躍近額滿，「聖誕童話晚宴」更以海陸料理搭配童話造型甜點，吸引不少親子與家庭旅客詢問。12 月跨年住房專案也同步開跑，每晚 4,999 元起並享延遲退房禮遇，入住還能參加跨年派對及抽萬元住宿券，訂房專線 (06)702-6699。

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

和逸台南西門館12月20日推出的「童話薑餅屋」DIY，以童話小屋為主題設計可愛造型，推出後廣受親子旅客喜愛，報名相當踴躍、即將額滿。同日晚間Cozzi KITCHÉN舉辦「聖誕童話晚宴」，餐點除了經典烤火雞、爐烤牛肉等暖心料理外，主廚更以經典童話為靈感打造限定菜色，包括「珍珠美人魚焗扇貝」、「灰姑娘南瓜沙拉」、「白雪公主蜜蘋果雞胸肉」等，以色彩與造型呈現角色特色。甜點區更推出糖果屋造型甜點櫃、聖誕松果與拐杖糖等造型甜點，視覺與味覺兼具。

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

活動當晚提供成人熱紅酒暢飲，並安排互動遊戲、聖誕列車闖關、抽禮物等多項節目。即日起預訂加碼免費暢玩奇趣操場，成人每位1380元、7至11歲750元、3至6歲350元，均需加收一成服務費。

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

飯店於12月19日至24日推出入住限定活動「聖誕驚喜來敲門」，旅客於五樓櫃台單筆消費滿450元即可報名。活動期間，每晚聖誕老人將親自到房門口送禮物，帶來專屬的節慶驚喜。另有「DIY驚喜聖誕 WOW」手作活動，可親手製作聖誕襪並掛在房門口，隔天還能收到神秘小禮物，為旅客帶來雙重驚喜的聖誕體驗。

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

迎接跨年，和逸台南西門館推出「嗨High 2026」住房專案，兩天一夜每晚4999元起、三天兩夜7999元起，含自助早餐。三天兩夜方案另贈500元商圈抵用券，可使用於國華友愛商圈、海安商圈、西門淺草公有零售市場等店家。12月31日入住旅客可免費參加「逸~哈~牛仔馬上跨年趣」活動，自晚上7點半一路嗨到午夜12點，內容包含：聖誕熄燈儀式、親子闖關遊戲、宵夜酒水暢飲、壓軸抽萬元住宿券。AMAZZING CLUB會員預訂可享延遲退房兩小時，活動與住房同步整合，提供旅客一站式跨年體驗。專案開放至12月23日止。

▲和逸飯店•台南西門館今年以「童話聖誕村」為主題打造濃厚節慶氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

12/03 全台詐欺最新數據

464 3 5254 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

和逸台南西門館「童話聖誕村」！　聖誕敲門送禮、薑餅屋DIY超搶手

