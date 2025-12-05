陳以信拋合約消防員＋老屋變社宅雙政見　主攻消防量能與青年居住

▲陳以信提出「短期合約消防員」政見，主張先由市府補強消防人力缺口。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名台南市長參選人的陳以信，連兩日推出市政主張，4、5日分別公布第29項「短期合約消防員」及第30項「老屋修繕貸款＋包租代管社宅」政見。

他指出，台南正同時面臨消防人力不足與青年住不起的雙重壓力，因此提出兩項策略，一是以市府預算短聘「合約消防員」補強救災量能，二是協助老屋修繕後導入包租代管制度，轉為精緻型社宅，以快速增加房源。

陳以信表示，台南近期火警不斷，後壁烏樹林暫置場大火延燒逾十天、城西二期掩埋場亦起火，顯示大型災害頻率上升，消防人力卻嚴重不足。他引用最新統計指出，台南市消防局編制1697 名、預算 1688 名，實際僅 1290 名，缺額達398名，近四分之一，是六都缺口最嚴重的城市。他說，人力不足使基層消防員長期超時負荷，也可能延誤滅火效率，影響整體安全。

陳以信指出，地方消防人力受限中央統一分發，加上正式消防員訓練門檻高，常出現「編制有、預算有、卻補不到人」的困境。他主張，市府應以地方預算率先聘雇「合約消防員」，作為中央補足正式員額前的過渡方案。合約消防員經必要訓練後，可支援：基礎救護、周邊勤務與後勤、器材維護、出勤補位，讓正式消防員能專注核心救災與高風險任務，提升整體效率及現場安全性。他強調：「救災不能等，人民安全不能等。」若當選市長，將優先補足消防量能，讓打火弟兄能在更安全條件下執勤。

陳以信指出，台南市中心擁有大量富歷史文化的老屋，但也普遍存在外牆剝落、潮濕發霉、水電老舊、結構不足等問題，部分老屋甚至閒置多年，使街區更新難以推進。許多年邁屋主因資金不足、技術匱乏，導致修繕進程停滯，讓老屋再生問題一再延後。

陳以信提出「老屋修繕貸款＋包租代管」雙軸計畫：市府協助老屋修繕：改善消防建材、結構補強、水電管線、漏水等。貸款屋主須加入包租代管至少10年：確保修繕後轉為穩定社宅房源。以低成本換高效益：老屋修繕每戶數十萬元、半年內可提供住屋；新建社宅則需時數年且成本動輒百萬以上。地點多在市中心：交通便利，符合青年與家庭需求。他表示，修繕後的老屋將以市府標準化模式打造為精緻小型社宅，有助街區活化與都市再生，「讓老屋變好屋，讓青年住得起台南」。

陳以信強調，台南一邊面臨嚴峻消防人力缺口，一邊又承受老屋閒置、青年租屋難的壓力，他提出的兩項政見皆以「立即上線、有效補強」為目標。他承諾，若當選市長，將同步推動消防量能補強及老屋社宅化政策，改善城市安全與居住環境。