好熱！先洗個澡！笨賊入屋行竊竟趁隙洗澡　遭屋主活逮

▲林姓男子行竊時還洗澡，被屋主活逮，高院將他判刑8月定讞。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林姓慣竊，去年5月間中午12點多，摸入一棟公寓4樓行竊，得手現金5500與一枚金戒指，但他竟然趁屋主不在家，進入浴室內洗澡沐浴，結果洗到一半屋主回家，當場活逮林姓慣竊。高等院審理後，將他判刑8月定讞。

判決指出，林姓慣竊有多項竊盜前科，從2012年起，最少犯下12起竊案遭逮，多次遭判刑定讞，在監獄中進進出出。而他2016年6月間才獲得假釋出獄，2017年3月間保護管束期滿。但他出獄後沒有固定工作，只能當派遣工維生。

而本案發生於2018年5月間，他在中午12點左右，行經林口區一棟公寓前，發現一樓大門未關，隨即走進。沿著樓梯上到4樓，發現4樓陳姓屋主的大門竟然沒鎖，就逕自打開大門，進屋搜刮財物，得手現金5500元與一枚金戒指。

但時值初夏又當正午，林男行竊完後，燠熱難耐，決定沖個澡再舒舒服服地離開，於是走進浴室，脫下衣物開始淋浴。這時屋主剛好回家，發現浴室竟然傳出水聲，打開一看，赫然發現赤條條的林男正在沖澡，隨即報警處理，逮捕林男。林男被依侵入住宅的「加重竊盜罪」提起公訴。

法院審理時，林男坦承不諱，一審法院將林男判刑8月，林男認為判太重，上訴二審。不過高等法院二審時，林男又經傳喚後不到，高院依一造辯論判決，認為林男在本次犯行之前，已有多次竊盜犯行，且先前就竊盜犯行所量處之刑度已逐次加重，仍未見收效，因此原審這次判處有期徒刑8月，合情合理，並未過重。最後高院駁回上訴，還是將林男處有期徒刑8月，全案定讞。

