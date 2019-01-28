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土地公廟燈泡佛燈油遭竊　2熱心義警助緝賊2小時偵破

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▲在王姓竊嫌身上搜出佛燈油、燈炮等廟方財物。（圖／吉安分局提供，下同）

在王姓竊嫌身上搜出佛燈油、燈炮等廟方財物。（圖／吉安分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安警分局稻香派出所轄區在上週發生土地公廟遭竊案，警方在凌晨5時左右與派出所義警徐盛彬及李偉智合力逮獲竊嫌，讓全案在2個小時內順利偵破，為了感謝2位協勤民力的積極協助，分局長鍾德勳特別前往派出所頒贈表揚狀。

▲在王姓竊嫌身上搜出佛燈油、燈炮等廟方財物。（圖／吉安分局提供，下同）

警方表示，稻香派出所在上週凌晨3時左右接獲村民報案，指稱位於永興村的土地公廟遭1名可疑男子侵入，並且竊取佛燈油、燈炮等廟方財物，派出所長蘇金章在獲報後立即朝男子逃逸的方向搜尋，因為當時警力不足，所長立即聯繫隸屬於吉安義警二中隊的2位隊員前來幫忙。

▲在王姓竊嫌身上搜出佛燈油、燈炮等廟方財物。（圖／吉安分局提供，下同）

2名義警清晨頂著寒風加入緝賊行動，受頒表揚狀。

當時正在休息的義警徐盛彬及李偉智2人接到通知後，二話不說馬上起身著裝，頂著清晨寒冷的低溫趕到派出所，由於時間緊迫，蘇所長先向2人說聲「感謝」，隨即開始分配緝捕路線展開行動，果然最後就在永興村廣興一街附近查獲王姓竊嫌，同時在他身上起出贓證物。

因為有了吉安義警二中隊2位熱心隊員的協助，讓這起土地公廟竊案在2個小時內順利偵破，村民在得知後紛紛讚許警民合作維護地方治安的精神，分局長鍾德勳也在表揚當天說：「實在相當感佩2人無私的付出，這就是警力有限民力無窮的最佳寫照」。

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關鍵字：土地公廟,竊案,義警,佛燈油,燈炮

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