房間傳來體重紀錄！空姐秒蒸發9萬1千元　曝光空少假扮警衛刪片

▲空姐新購入的智慧體重機幫了大忙。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

隨著許多智慧家電和智慧手機的互相連通，體重機也能立大功！大陸某航空公司一名空少趁著同事不在時，潛入空姐在武漢的宿舍行竊，途中他突然量一下體重，沒想到卻被這台新購入的體重機洩了密，他還假扮警衛刪掉監視畫面，最後警方卻早一步取得錄影檔案順利破案。

綜合陸媒報導，2018年12月9日，任職於大陸某航空公司的李姓空姐常跑航班在外過夜，卻於凌晨2點收到武漢家中的體重機傳來的「體重紀錄」。她問過同寢室友，得到對方「不在場」的回覆，便認定事有蹊蹺。

▲竊賊偷走價值超過2萬元人民幣（約新台幣9萬1000元）的財物。（圖／CFP）

空姐當晚回到宿舍，果真發現東西被偷了，包括2張1000元人民幣的購物卡、一條超過5000元人民幣的黃金項鍊、3000元人民幣現金和2000美元，失竊總金額超過2萬元人民幣（約新台幣9萬1000元）以上。

空姐於12月10日報警後，一名自稱單位保衛處工作人員的男子聲稱，受到上級委託，要求查看當天的監視錄影畫面，等到支開其他人後，就把最近一個月內的所有影像全部刪除。

事實上，警方早就拿到錄影器畫面，經調查發現，假扮成警衛的男子就是竊賊，再經由航空公司員工確認，該男子是同公司的空少黃男，並非保衛處人員。目前31歲的黃男已被警方逮捕。