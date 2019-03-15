王浩宇再度跨區「10連發」炮轟韓國瑜　潘恒旭：宇宙大爆炸嗎

▲ 潘恒旭冷酸王浩宇是最佳助選員。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

2018年12月傳出國際巨星阿諾要來高雄演講，不過就在昨天14日傍晚，新聞局長王淺秋確定「阿諾不來了」後，以「砲韓」出名的桃園縣議員王浩宇分別在14、15日2天在臉書上「十連發」批評韓國瑜，曾挑明約戰選立委的觀光局長潘恒旭在公開活動中表明「浩瀚宇宙大爆炸，想要幫316助選，那就加油吧！」

據了解，《ETtoday》去年12月底獨家掌握到潘透露「邀請阿諾3月份來高雄演講」的消息，但截至本月13日前仍沒有後續消息，於是當天在媒體的追問下，潘才回應「阿諾是透過公關公司邀請，即便阿諾不來，也有其他明星會來。」但當晚就在王淺秋正式對外回應後，才確定「阿諾不來了」。

王淺秋在14日聲明「由於經費因素及落地接待的問題，經請示市長後決定暫緩執行」，整件聲明經媒體報導後，王浩宇彷彿像「開掛」般，從14日早上11點多開始就不停貼文抨擊韓國瑜，像是「韓國瑜網路聲量崩盤」、「韓國瑜與中國關係密切、媒體造神」，下午3點多傳出阿諾計畫暫停後，又開酸「阿諾看起來，應該不是個貪財的人。」

就在短短不到3小時候，又分享其他其他媒體關於阿諾相關報導，「又來了！已經當選，就不該輕諾寡信」、「越來越多人清醒！阿諾事件後，韓國瑜負面聲量突破50%」，弔詭的是，這波發文僅相隔12分鐘多。

接下來在晚間的9點、10點、11點又接著抨擊韓國瑜，截至凌晨12點前，王浩宇已在臉書「8連發」，一直到隔天15日早上的9點、10點又連貼2次文，總計短短24小時內發出「10連發」抨擊韓國瑜。

因王浩宇開始發動攻擊的時間點剛好是316立委補選前，潘恒旭得知此消息後，表示「浩瀚宇宙大爆炸，想要幫316助選，加油！加油！加油！沒有人邀請他站台助選，就連10發刷存在感」，冷酸王是最佳助選員。