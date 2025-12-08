秀出2018選舉存摺明細！陳佩琪怒轟北檢「照抄柯黑節目在辦案」

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案交保後，妻子陳佩琪持續透過臉書發聲，今（8日）再度貼出2018年選舉借貸的存摺明細，反擊檢方貪汙指控。她痛批，檢察官姜長志竟以「柯黑在節目上的瞎掰內容」作為偵辦基礎，質疑北檢辦案粗糙，只想達成羈押目的。

陳佩琪指出，檢方質疑夫妻倆2018年以住家抵押貸款2000萬元，卻在隔年迅速還清，認定資金來源不明、貪汙嫌疑重大，還認為借貸與還款時間恰好落在京華城案前後。她回憶約談時，姜長志詢問「柯黑說選舉賠了數十萬，為何妳說有盈餘？」讓她震驚檢方竟把節目上的內容當成辦案依據。

▲台北地院持續審理京華城案。（圖／記者李毓康攝）

對此，陳佩琪詳細還原選舉財務：2018年5月夫妻以理財型房貸借出2000萬元，專門用於人事費，每月按規定提供報表給銀行。選舉期間共花費1145萬6629元人事費、約10萬元利息，事後因驗票爭議又支付驗票費、茶水與便當費；當選後，因柯文哲沒有政黨補助，1741萬元補助款全數用來償還房貸，結束帳戶後仍餘數百萬元現金。

然而陳佩琪說，正是因為「還款太快」，檢方便認定財務異常，將貪汙嫌疑再加一條，並在2024年搜索她家、沒收存摺，甚至讓柯文哲被羈押一年。她秀出存摺明細強調，帳上每月薪資清楚列明，只是人事費用帳冊；至於活動費支出另有一本，檢方若要查應自行蒐證，而不是引用「柯黑的節目內容」當事實。

陳佩琪最後怒轟，這本淺咖啡色表皮存摺從2018年保存到2024年8月30日才被搜走，至今仍未返還，「到底有沒有在看？還是反正押到先生了，目的到了就好？」本周京華城案即將展開言詞辯論程序，相關攻防再度引發關注。