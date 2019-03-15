「三子合體」北上站台　 卓榮泰：三分之二是外地人

▲民進黨主席卓榮泰替余天站台。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導

三重立委補選倒數一天，民進黨候選人余天再度找來黨主席卓榮泰掃街。面對對手鄭世維選前之夜找來高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜「三子合體」，卓榮泰表示，「三子」中有三分之二是「外來的」，反觀余天陣營將找來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及前行政院長游錫堃三位新北市「超級市民」全力回防，不相信三位「超級市民」比不過三分之二的「外來人口」。

卓榮泰接著說，國民黨在選前關鍵一夜，找來韓國瑜一家人北上站台，顯然已經放棄了台南，想要進攻新北。他說，民進黨不僅要保住三重，包括台南及彰化也已經全力部署防守，並且已要求所有新北市黨公職，從中央到地方到最基層全面回防三重，絕對不允許丟掉這關鍵的一席。

卓榮泰說，看到余天每天精力十足，就知道未來余大哥的責任重大，面對「三子」合體站台，卓榮泰強調晚間的造勢晚會請來蔡英文、蘇貞昌和游錫堃三位新北市「超級市民」，不相信氣勢會輸給鄭世維請來的「外地人」，並表示對余天的選情相當有信心。

記者也問卓榮泰是否將在造勢晚會獻唱？卓榮泰則笑回，不然唱一首「榕樹下」吧！

▼卓榮泰對余天選情表示樂觀。（圖／記者林銘翰攝）

