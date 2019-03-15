黃光芹辭主持棒　郁慕明呼籲韓粉：不要陷韓國瑜於不義

▲黃光芹請辭廣播節目主持人。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹日前主持廣播節目專訪高雄市長韓國瑜，卻因討論是否參選2020引來韓粉不滿，更遭韓粉恐嚇要對她的小孩不利。為平息風波，黃光芹請辭主持棒。對此，新黨主席郁慕明15日向韓粉呼籲，不要陷韓國瑜於不義。

郁慕明在臉書表示，魯迅寫過一篇文章，名為《罵殺與捧殺》，對一個人過份讚揚或吹捧，把一個地上的人吹捧成天上的活神仙，即便是英雄，最後也終將招致反感厭惡，墜下神壇，難以翻身，更可怕的是「誇你的人以你的名行使惡事，為你到處樹立敵人」。

郁慕明指出，對於黃光芹的遭遇，他感到非常痛心，因此，當國民黨主席吳敦義說要追究此事時，他非常同意，因為他不認為，對黃光芹進行如此低俗的人格羞辱，甚至恐嚇家人，是韓迷會做的事情，網路世界假冒身分做壞事的人太多，務必要嚴加調查；同時，他也要告訴真心支持韓國瑜的人，「千萬要小心不要陷韓國瑜於不義」。

郁慕明提到，國民黨總統初選激烈，每個人都有自己挺的人是正常的，但現在出現一些人，說不要「二軍」、只挺韓國瑜，這是一個天大的錯誤；國民黨多幾個太陽有什麼不好？多幾個月亮又有什麼不好？月亮也會變太陽，透過公平的初選制度競爭，選出一個大太陽集中力量沒什麼不好，很多人擔心會不會出現多個太陽，都是自己嚇自己。

郁慕明認為，競爭不是鬥爭，可是把韓國瑜以外的人都說成「二軍」，這不只是不禮貌，更是沒有自信的表現，對自己支持的人要充分信心，尊重公平初選制度而不是過度吹捧，其他太陽消失，也不會讓自己更耀眼。

最後，郁慕明提醒國民黨，很多人認為國民黨除了韓國瑜以外的其他人都不會贏，那是因為國民黨沒有長遠規劃；反觀民進黨，從黨外世代、美麗島世代、新潮流世代到野百合世代，代代都有人能成為太陽，若國民黨再不想出一套長期有效的人才培訓計畫，那未來還有沒有太陽，恐怕都難說了。

▲新黨黨主席郁慕明。（資料照／記者李毓康攝）