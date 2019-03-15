韓選總統無愧高雄？陳其邁：國民黨內競爭激烈「牌局還是相公」

▲行政院副院長陳其邁替余天輔選掃街。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／新北報導



行政院副院長陳其邁15日陪同民進黨三重立委補選候選人余天到市場掃街。針對國民黨主席吳敦義昨首度拋出，若高雄市長韓國瑜能當選總統「不會對不起高雄」，陳其邁說，代表國民黨內部競爭非常激烈，本來是相公的牌局，現在更多人加入，這牌局還是相公。



媒體詢問，吳敦義14日拋出「韓國瑜當選總統不會對不起高雄」之說法，陳其邁則解釋，國民黨內部競爭依舊非常激烈，本來相公的牌局現在有更多人加入，「這副牌局還是相公」。



陳其邁還說，吳敦義擔任高雄市長的表現大家都看在眼裡，對外如果都只是隨便放話，難免會有不好的名聲跟著他，也只會讓選情更加紛擾。

另外，去年底傳出高雄市政府將邀請好萊塢影星阿諾史瓦辛格至高雄演講，高雄市新聞局長王淺秋14日晚間證實，因考量經費與落地接待等問題，經向市長韓國瑜請示後，計畫已經暫停。對此，陳其邁則說，國際巨星要來大家原本都很期待，但期待越高失望就越大，如果一而再發生這種事情，不見得是好事情，對民眾也會受傷很大。

媒體也問余天，國民黨候選人鄭世維於造勢晚會邀請到高雄市長夫人李佳芬到場站台，晚間將到場替余天站台的總統蔡英文及行政院長蘇貞昌氣勢會不會被比下去？余天則很有信心地說「我相信他們兩位一定更棒」。