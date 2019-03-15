韓冰拜票妨礙攤商做生意？陳其邁：政績零分、經濟也零分

▲余天、陳其邁、林智堅。（圖／記者皮心瑀攝）

政治中心／綜合報導

新北三重立委補選16日登場，國民黨候選人鄭世維13日找來高雄市長韓國瑜的女兒韓冰輔選，民眾塞爆三重街頭，讓攤商怨聲連連。因此，行政院副院長陳其邁14日陪同民進黨候選人余天掃街拜票時，兩人僅在三和夜市入口處吃麵及發放口罩，陳其邁說，進去妨礙別人做生意就會變成「政績零分、經濟也零分」。

鄭世維13日晚間請來韓冰、蔣萬安陪同掃街，大批民眾為了朝聖，失去理智推擠、暴衝，現場眾多攤販攤子被民眾撞倒，一路抗議聲、衝突不斷，加上夜市狹窄，人潮湧入使場面非常混亂，大批員警也無法阻擋，因此鄭世維決定提早結束行程，余天則表示，聽到很多攤商在抱怨，選舉以不要影響別人做生意為主。

而陳其邁昨陪同余天至三和夜市掃街時，兩人僅在夜市旁的麵攤吃麵，及入口處發放口罩。陳其邁表示，進去妨礙別人做生意，就會變成「政績零分、經濟也零分」，余天也說，今天不進去，只在路口發口罩，「進去會騷擾攤販做生意，以後去會變成不受歡迎人物」。

新北三重立委補選被視為2020總統大選的重要指標，今（15）晚就是選前之夜，藍綠營候選人皆找黨內大咖助陣。民進黨方面，余天今晚6點，將在新北市三重運動場旁市前街舉辦造勢晚會，以黨內人士與藝人以交替的方式輪番上陣，歌手翁立友、王彩樺、施文彬上台表演，民進黨黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、總統蔡英文將上台致詞。

國民黨方面，鄭世維15日晚上6點，將在新北市三重區三陽路舉辦造勢晚會，由立委許淑華主持，國民黨主席吳敦義、前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫、前總統馬英九都將先後為鄭世維拉選票，國民黨4顆太陽齊放閃，韓國瑜的妻子李佳芬也將到現場代夫輔選。