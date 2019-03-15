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紐西蘭連環槍擊案釀49死　蔡英文發推特哀悼

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▲▼蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

紐西蘭基督城（Christchurch）市中心在當地時間15日下午1點40分左右發生連環槍擊案，數名武裝份子闖進2座清真寺內進行瘋狂掃射，目前罹難者已上升至49人。對此，總統蔡英文在推特上以英文表示哀悼。

消息指出，第一起槍案地點就在市中心的「Masjid Al Noor」清真寺，當時正是「Masjid Al Noor」清真寺中午祈禱時段，約有200人在內。目擊者莫漢易卜拉新（Mohan Ibrahim）指出，起初在場民眾都以為只是電力出問題，但沒想到竟發生槍擊案，隨後大家開始拚命狂奔，直指有許多人已經罹難，也有很多人受傷。

▲▼ 紐西蘭基督城槍案／「Masjid Al Noor」清真寺。（圖／路透社）

▲Masjid Al Noor清真寺。（圖／路透社）

第二起槍案則發生在「Linwood Masjid」清真寺，當時一名禱告者離場之後，持槍返回現場掃射，傳出多聲槍響，當地一名有名的穆斯林追趕武裝份子，並向警方供稱槍手們搭乘一輛銀色車子離去。當地商家經理瑪客尼柯爾斯（Mark Nichols）提到，「我看到一個人持槍從店門口前面跑過去，開了5槍」，隨後看見2名傷者躺在擔架上，「顯然是有人在清真寺裡面被射傷，就連員警也中彈。」

針對基督城爆發連環槍擊案，蔡英文更新社群網站推特（Twitter）動態稱，「I’m utterly saddened by the mass shooting in Christchurch, #NewZealand. My thoughts go to the victims & their families.（我對紐西蘭基督城發生大規模槍擊案感到悲痛，向所有罹難者和家屬致意）」

▼紐西蘭基督城爆發連環槍擊案。（圖／路透社）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透社）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透社）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透社）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透社）

▼蔡英文對紐西蘭槍擊案表示哀悼。（圖／翻攝自蔡英文推特）

▲▼蔡英文對紐西蘭槍擊案表示哀悼。（圖／翻攝自蔡英文推特）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：紐西蘭,基督城,槍擊,蔡英文,紐澳要聞

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