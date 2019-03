紐西蘭連環槍擊案釀49死　蔡英文發推特哀悼

▲蔡英文。(圖/記者屠惠剛攝)

紐西蘭基督城(Christchurch)市中心在當地時間15日下午1點40分左右發生連環槍擊案,數名武裝份子闖進2座清真寺內進行瘋狂掃射,目前罹難者已上升至49人。對此,總統蔡英文在推特上以英文表示哀悼。

消息指出,第一起槍案地點就在市中心的「Masjid Al Noor」清真寺,當時正是「Masjid Al Noor」清真寺中午祈禱時段,約有200人在內。目擊者莫漢易卜拉新(Mohan Ibrahim)指出,起初在場民眾都以為只是電力出問題,但沒想到竟發生槍擊案,隨後大家開始拚命狂奔,直指有許多人已經罹難,也有很多人受傷。

▲Masjid Al Noor清真寺。(圖/路透社)

第二起槍案則發生在「Linwood Masjid」清真寺,當時一名禱告者離場之後,持槍返回現場掃射,傳出多聲槍響,當地一名有名的穆斯林追趕武裝份子,並向警方供稱槍手們搭乘一輛銀色車子離去。當地商家經理瑪客尼柯爾斯(Mark Nichols)提到,「我看到一個人持槍從店門口前面跑過去,開了5槍」,隨後看見2名傷者躺在擔架上,「顯然是有人在清真寺裡面被射傷,就連員警也中彈。」

針對基督城爆發連環槍擊案,蔡英文更新社群網站推特(Twitter)動態稱,「I’m utterly saddened by the mass shooting in Christchurch, #NewZealand. My thoughts go to the victims & their families.(我對紐西蘭基督城發生大規模槍擊案感到悲痛,向所有罹難者和家屬致意)」

▼紐西蘭基督城爆發連環槍擊案。(圖/路透社)

▼蔡英文對紐西蘭槍擊案表示哀悼。(圖/翻攝自蔡英文推特)

