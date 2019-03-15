影／3挺謝龍介！韓國瑜：拒絕貧窮、低收入　「改變」從台南開始

地方中心／台南報導

第二選區立委補選選前最後一天，國民黨台南市第二選區立委補選候選人謝龍介舉行造勢活動。15日下午3點高雄市長韓國瑜準時抵達造勢現場，民眾見狀簇擁而上，韓國瑜耗費了近10分鐘才上台。韓國瑜致詞時表示，百姓抗議貧窮，拒絕低收入。韓國瑜還呼籲選民，改變就從台南開始。

▲韓國瑜現身謝龍介造勢活動現場，呼籲選民給謝龍介機會。（圖／直播）

▲謝龍介15日舉辦造勢活動。（圖／直播）

韓國瑜三度北上台南幫謝龍介拉抬氣勢，15日下午到麻豆「海浦池王府」和謝龍介合體，推廣海產拚經濟。由於韓國瑜的高人氣，許多民眾也已早早到現場卡位，想要一睹韓國瑜的風采。

15日下午3點韓國瑜準時現身謝龍介造勢活動現場，民眾蜂擁而上，韓國瑜一度下不了車遲遲無法前進，耗時將進10分鐘才走上台，期間還有許多支持者呼喊「選總統」。

▲韓國瑜3點準時抵達現場，現場民眾簇擁而上。（圖／直播）

韓國瑜致詞時表示，台南人已給民進黨太多的機會，但民進黨現在依舊搞不清楚狀況，人民並不欠民進黨，因為人民用選票讓民進黨從中央到地方執政，但現在老百姓已經要「凍未條」了，韓國瑜就像枝火柴一樣，把火點了起來，民進黨應該要有所體悟，再不改來不及了。

韓國瑜也呼籲台南選民，讓謝龍介當選，用10個月的時間來改變，因為百姓「抗議貧窮，拒絕低收入，一定要讓百姓過上好日子，讓下一代孩子比我們更好」。最後韓國瑜也高喊「我們不能再這樣下去，一定要改變，從台南開始，從你們的選票開始！」

此外，朱立倫也現身現場，他一上台就先痛批蔡英文2018年的九合一大選教訓不夠，不願意面對百姓的要求改善經濟，而16日的立委補選國民黨的目標只有一個，就是要4席全上，反轉台灣經濟與政治。

▲謝龍介造勢朱立倫現身現場，呼籲選民團結一致，讓國民黨反轉台灣經濟與政治。（圖／直播）