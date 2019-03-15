王金平總質詢壓軸登場　提出兩岸關係「智慧仙丹」

記者蔡浩祥／台北報導

立法院今持續總質詢，身為壓軸得前院長王金平，一樣未邀閣員上台，以「回正軌走正道；開大門走大路」為題，大談當前兩岸關係，提出「智慧仙丹」。他指出，國名、主權、憲法、國旗是我們的寶貝，直指台獨是難以實現的假議題，北京當局的促統，對台灣絕對是真壓力。

王金平近來頻在公開場合談及兩岸關係，先是透過媒體專訪，接著相繼會見台大政治系教授、孫文學校校長張亞中和新黨主席郁慕明，頻向對岸釋出善意的動作，引起各方高度關注。

他指出，捍衛中華民國主權與憲法，是我們現階段最大共識，也是我們據以生存、發展的根基。

面對北京對台轉趨強勢，王金平指出，中華民國、中華民國主權、中華民國憲法，這三項堅定的基本立場和國旗，是對內處理朝野對國家認同定位，處理兩岸問題的「智慧仙丹」。

▲王金平日前會晤新黨郁慕明主席。（圖／記者屠惠剛攝）

王金平表示，自去年1124選舉失利，民進黨在兩岸議題的發言或回應並不妥適。他強調，兩岸議題的敏感，事關全民安危，輕忽不得。

王金平認為，針對兩岸問題，一來不能逞一時之快，任意表態發言、二是不能討好部分人、三是不能滿足個人或政黨意識形態、四是不能有個人或政黨私利考量、五是避免被誤解、誤判的危機。

「自己的國家自己救！」王金平表示，朝野各黨派，應走出「各自意識形態」的堅持，走出「各自政黨利益」的算計，才有機會化解爭議對立與分歧。

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）