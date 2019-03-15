編寫導覽修警備道調查老樹　這些社區很優

▲羅東林管處第一屆社區林業計畫績優社區出爐，宜蘭蘇澳鎮朝陽社區、員山鄉內城社區、大同鄉英士社區，分別拿下特優、優等、甲等殊榮。（圖／羅東林區管理處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處第一屆社區林業計畫績優社區出爐，宜蘭縣蘇澳鎮朝陽社區、員山鄉內城社區、大同鄉英士社區修警備道、調查老樹、編寫導覽，分別拿下特優、優等、甲等殊榮。得獎社區公布在該處社區林業申辦網上，讓各社區做為觀摩，其他社區可申辦計畫，有經費補助。

羅東林管處表示，朝陽社區以「朝陽社區自然資源應用與導覽資料編輯」計畫，結合朝陽步道及社區周邊自然資源編寫導覽手冊，獲頒特優社區。

內城社區以「員山社區百年老樹生態文史調查」計畫，繪製出員山鄉百年老樹導覽地圖及百年老樹導覽手冊，獲頒優等社區。

英士社區則以「hn-kiyan(橫岐漾)步道植物調查與手作步道工作」計畫，修復日治警備道並進行動植物資源調查，獲頒甲等社區。

而社區林業計畫自2002年執行至今，陸續補助共有360案，計畫執行內容以森林經營及自然保育等有關實質工作內容為主。

依主題可分為「森林保護篇」、「森林育樂篇」、「生態保育篇」及「樹木與生活篇」等4個篇章，每案計畫補助金額從15至40萬元不等，每年開放社區提案時間為11月1日至15日，想參與的社區或非營利性團體均可洽詢羅東林區管理處，電話(03）9545114。