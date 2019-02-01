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羅東林管處護山友　完成步道通訊標示

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▲▼羅東林管處為讓山友戶外活動更安全，對於轄管之21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東林管處為讓山友戶外活動更安全，對於轄管之21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東林管處為讓山友戶外活動更安全，自2017年起與4大電信業者合作，對於轄管之21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌，讓民眾及山友能有更安全的山林及戶外體驗環境，有效減少迷途搜救案件發生及降低搜救資源。

▲▼羅東林管處為讓山友戶外活動更安全，對於轄管之21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

羅東林管處於2015年起，針對4條熱門且易迷途之登山路線，設置山徑簡易里程標示系統，完成設置後，經宜蘭縣消防局統計登山迷途搜救案件已顯著下降，

又經消防單位統計山徑上發生意外或求援事件，則多以手機報案，但手機在無訊號時的自動偵測訊號之電量損耗最快，因此常常到了要返程下山時電量常常已經不足，若有緊急事件需要請求消防機關和林務單位協助山域搜救時，恐無法順利派上用場。

▲▼羅東林管處為讓山友戶外活動更安全，對於轄管之21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼羅東林管處為讓山友戶外活動更安全，對於轄管之21條自然步道及4條山徑，逐一測量手機訊號，設置手機訊號通訊牌誌。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

因此羅東林管處自2017年起即與遠傳電信合作，開始建置轄管自然步道和山徑的通訊點位調查與設置標示牌示，並於2018年與中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星等4大電信業者合作測試訊號及設牌。

通訊牌誌設置皆結合自然步道或山徑里程柱（牌），讓山友通報能夠兼顧省電且明確回報位置資訊，也讓搜救人員能夠快速正確的定位，及判斷搜救所需的人員和攜帶裝備，以利搜救。

羅東林管處說，目前除了溪谷地形限制全無訊號的6處自然步道包括九寮溪自然步道、松羅步道、茂興懷舊步道、三疊瀑布步道、金瓜寮魚蕨步道、南澳古道。其餘15處自然步道及4條山徑皆完成施設通訊牌誌，以作為通訊之參考使用，但仍需注意手機訊號仍受天氣及環境影響。

目前宜蘭縣熱門山徑因迷途事件而請求救援案件雖已下降，但反而出現其他情況的通報案件，例如裝備不足，氣候不良，團員離隊，獨攀求援等情況，這些通報案則是多數山友或民眾在爬山前可以先準備、查詢或預防的。

羅東林管處提醒民眾，為維護民眾自身生命安全，進入山區步道前請確認自然步道開放情形及氣象資訊後再行前往。有關詳細步道狀況及訊息，民眾可至台灣山林悠遊網 (https://recreation.emct.tw/ForestPark_Templete/Trail)、羅東林管處官網查詢(https://luodong.forest.gov.tw/ecotour)或電洽03-9545114洽詢。

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關鍵字：羅東林管處,步道通訊標示

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