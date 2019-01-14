守護森林　宜蘭羅東林管處注入新力軍

▲▼羅東林管處約僱森林護管員甄試，招考結果7名正取、7名備取，經專業訓練後，將投入森林護管工作，守護國有森林資源。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局羅東林區管理處為加強森林護管工作，辦理約僱森林護管員甄試，招考結果7名正取、7名備取，其中正取人員包含2位原住民族及2位女性。錄取人員完成相關業務專業訓練後，隨即將投入森林護管工作，守護國有森林資源。

羅東林區管理處於12日及13日舉辦2階段約僱森林護管員甄試，第1階段術科測驗為實地騎乘循環檔機車及負重跑走，成績合格者才能參加第2階段的筆試與口試。共有24人參加甄試，招考結果7名正取、7名備取，其中正取人員包含2位原住民族及2位女性。

羅東林管處表示，這次術科測驗宜蘭地區上午烈日當頭及下午氣溫驟降轉陰，在這樣氣候劇烈變化下，成績仍表現優異。甄試錄取人員必需再完成為期1個月之專業訓練後分發至現場工作站服務，從事森林保護、林地管理、造林撫育、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災等工作，為林業第一線工作注入新活力。

這項甄試結果已於14日上午10時榜示於羅東林區管理處布告欄，並公告於網站http://luodong.forest.gov.tw/job，並在當日寄發個人成績與通知書。