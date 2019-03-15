公園地燈漏電毀女童一輩子　官員：「幹嘛不穿鞋」遭判國賠千萬

▲女童在陽光運動公園內被漏電地燈電到休克，一輩子都毀了。（圖／家屬提供）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名10歲的萬姓女童，103年4月赤腳在「新店陽光運動公園」嬉戲，卻採到地燈外露的電線， 當場被電到尿失禁、休克，昏迷了3週才清醒，因腦部缺氧過久有發展遲緩等多重障礙，父母向市府陳情時，官員反質疑女童：「妳幹嘛不穿鞋？」新北地院認為事地燈疏於管理，判決國賠女童707萬元，父母各獲得150萬的精神慰撫金，共1007萬餘元，全案仍可上訴。

這名萬姓女童當時年僅6歲，跟父母一起到新店陽光運動園區遊玩，赤腳在洗石子台階上玩耍，不料就要回家的時候，媽媽發現寶貝女兒忽然癱坐在獨木橋上一動也不動，上前查看發現女童已失去意識，一家人趕緊將她抬上座車送至鄰近醫院

女童受到電擊導致腦部缺氧過久、腦皮質受損，歷經長時間的復健，如今她在動作控制協調上仍有障礙，且無法專心學習，生活中會找不到日常用品，人群眾更找不到家人，連穿衣服都分不清正反面，一想到女兒未來還要承受的身心折磨，萬家人就感到痛心不已，只能以淚洗面。

高灘處跟父母回到現場會勘，料負責保養的官員不但自認沒有疏失，堅持要找第三方公正單位重新檢查，還反過頭興師問罪責怪女童不穿鞋；經過第三方電機技師公會鑑定，發現地燈導線已經劣化，防水性也不佳導致漏電，地燈也沒有確實接地，非常容易誤觸後導致觸電。

法官認為新北市高工處應負起賠償責任，未來女童長期復健、醫療及勞動能力減損部分，判國賠707萬餘元，而父母因為飽受心靈上的煎熬，也獲賠各150萬元的精神慰撫金，全案仍可上訴。

▼肇事的公園地燈明顯有一節電線外露，但負責維護的官員仍堅持自己沒有什麼錯。(圖／翻攝畫面)

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