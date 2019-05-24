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同一路口2年4起車禍！反光標誌2年未修　竹縣府要負起國賠責任

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▲同一路口2年4起車禍！反光標誌2年未修　竹縣府要負起國賠責任。（圖／記者陳凱力攝）

▲法官認為縣府對於分隔島安全管理確有欠缺，應負一半損害賠償責任，判縣府應賠275元。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子夜間開車行經芎林富林路，因分隔島設計不良導致車輛翻覆、駕駛全身挫傷，駕駛依國賠法對縣政府提出國賠。縣府雖主張車禍與沒設置反光標誌無因果關係，但法官勘驗肇事影片發現，現場照明不足、無夜間反光標誌提醒，即使地上有黃色槽化線，仍不足以促進夜間行車安全。轄區警方也證稱，該處2年間有4件車撞分隔島，駕駛均無酒精反應，該分隔島夜間的確沒有任何反光效果，駕駛人的確無法察覺分隔島之存在。法官認為縣府對於分隔島安全管理確有欠缺，應負一半損害賠償責任。


林男2017年8月夜間開著媽媽陳女的汽車，行經芎林鄉富林路3段交叉路口，因路口設計不良造成分隔島前緣向右突出，分隔島也無設置反光標誌，林男開車撞向分隔島翻車，造成林男車輛翻覆、林男全身挫傷送醫。

林男及其母親認為，縣府是道路主管機關，對於標誌、標線、號誌應經常維護，保持清晰完整及有效性能，標誌、標線、號誌遭受損毀時，應及時修復。林男與母自網路GOOGLE取得的照片，發現2010年11月有設反光標，警惕駕駛小心，不過2015年10月分隔島遭人撞毀後，即沒反光標誌牌。

▲同一路口2年4起車禍！反光標誌2年未修　竹縣府要負起國賠責任。（圖／記者陳凱力攝）

林男與母認為，2015年10月以來縣府都未修復標誌，警方雖曾要求修復卻未獲縣府理會，該處至今至少發生10餘件車禍，林男與母主張「縣府未盡及時修復義務之過失」，並依國賠法「公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」提出國家賠償。林母2016年用79萬買下這台車，事故發生後，車廠告知無法修復，只能賣18萬元，導致她損失61萬多元，林母並對縣府求償61萬元。

縣府主張，林男肇事是因未注意車前狀況，偏離行駛路線撞分隔島翻車，與車禍沒設置反光標誌，無因果關係，要求駁回請求。

縣府表示，分隔島是台灣省政府時期闢建，道路自精省後因公路法修法為新竹縣政府，縣府接管後分隔島的設置沒有變更，因此縣府對分隔島的設置並沒有缺失。且該車禍路段已於2016年12月路面重鋪，也設置近障礙物線，指示路中有固定性障礙物，提醒來往車輛，而路中障礙物得加裝危險標誌，也非必要設置，因此縣府只是依職權審酌道路實際使用，認定是否有設置的必要，並沒有管理疏失。


橫山警方表示，該處分隔島，2015年到2017年共有4件車撞分隔島，駕駛均無酒精反應，事故發生時間均在深夜，現場昏暗，而該分隔島卻沒有任何反光效果，駕駛人的確無法察覺分隔島之存在。且2年期間縣府均未修復具反光效果的標誌，直到2017年8月芎林鄉向縣府申請，才施作標誌工程，顯見縣府並未認定該處沒有設置的必要。

法官勘驗肇事影片發現，現場照明不足、無夜間反光標誌提醒，即使地上有黃色槽化線，仍不足以促進夜間行車安全。且分隔島正前方雖放了1 個橘色三角錐，但實際上要發揮功能，應該放置在分隔島5 公尺之前，現場緊貼分隔島的三角椎，並無法發揮警示功能。

法官綜合相關原因，認為縣府對於分隔島安全管理確有欠缺，導致林男撞車翻車，應負損害賠償責任，而林男撞車自己也應負50%的過失責任。因此林男受傷醫藥費550萬，自負一半責任，判縣府應賠275元。

車損部份，法官發現，當時林男載曾男自撞分隔島，2人卻在警方抵達時表示自行就醫，與常情不合，隔天就以18萬元將事故車出售，對於林母主張車輛全毀還能出售，無法使人採信的，法官以車輛損失估算約25萬元，判縣府應賠12萬5千元給林母。

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關鍵字：車禍,交通事故,新竹縣政府,國賠,分隔島,芎林,富林路

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