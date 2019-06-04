哥車禍身亡...他先詐高額國賠　夫妻再聯手外人「1億元本票」騙老父

▲朱男哥哥發生車禍身亡，他為了爭取高額國賠不惜偽造文書，還詐老父1億元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

突發中心／新北報導

新北市一名朱姓男子的哥哥2017年在陽金公路車禍身亡，為了爭取高額國賠，朱男和妻子竟聯合另外2名男子偽造哥哥生前曾在一間公司擔任董事長的假象，國賠案遭到駁回後，朱男一夥人乾脆偽造一張面額1億元的本票，想趁機詐騙父親，但遭到識破。新北地檢署依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴4人。

根據檢警調查，朱男哥哥2017年4月15日在陽金公路發生交通事故，送醫搶救後仍不幸身亡。朱男和妻子決定向台北市政府請求國賠，並找來江姓、趙姓男子協助處理求償事宜，沒想到4人為了提高國賠的金額，竟然偽造文書，想營造出朱男哥哥生前是一間公司董事長的假象，但台北市政府認為疑點重重，將案子駁回。

沒想到朱男夫妻倆和江姓、趙姓男子仍不死心，再偽造出一張朱男哥哥署名的1億元本票，並向父親表示，這是哥哥生前為了取得趙男消費大數據和為推拿技術著作開立的本票，要求父親付1億元票款，但朱父察覺不對勁，拒絕給付隨即報警處理。

檢警介入調查後才發現，本票竟是朱男夫婦、江姓、趙姓男子等人偽造的。台北地檢署依偽造文書、詐欺等罪嫌起訴4人。

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