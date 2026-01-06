國3竹崎交流道驚見機車逆向高速行駛　警調監視器追車主

▲國道三號竹崎交流道南向機車逆向行駛於內側車道。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國道3號竹崎交流道5日上午有機車逆向上高速公路，雖無民眾檢舉，但經警方接獲通報後，持續調閱相關監視畫面並通知車主到案說明，若涉及公共危害將依法告發。

警方表示，有關1月5日9時45分在國道3號南向297公里（竹崎路段）機車逆向行駛事件，該大隊勤指中心於5日9時45分許接獲民眾報案指出，國道3號南向297公里處有機車逆向誤上國道，經南區交控中心通報，該機車於9時51分下竹崎交流道自行離開。

畫面中騎士騎在內側側車道緊貼分隔島，險象環生，讓人替他捏把冷汗，目前警方尚未接獲民眾檢舉，將調閱CCTV及相關影像資料，並通知該機車車主到案說明，依法辦理，若有涉及公危將依法偵辦。

警方呼籲用路人，機車行駛國道，依違反道路交通管理處罰條例第33條第4項（不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者）之規定開罰，處駕駛人新臺幣3千元以上6千元以下罰鍰，倘機車騎士誤上國道，應將機車立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。