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登山若經警告出事不再國賠　張景森：再見了媽寶級國家

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▲▼張景森。（圖／翻攝自張景森臉書）

▲張景森。（圖／翻攝自張景森臉書）

政治中心／綜合報導

國家賠償法將修法，未來登山、攀岩、溯溪、垂釣等活動，國家會提供警告標示，但對人身安全不負損害賠償責任。隨後，行政院政務委員張景森也在臉書表示，「再見了媽寶級國家！」

現行國家賠償法第6條修正草案規定，由國家或地方自治團體設置或管理，直接供公共或公務目的使用之公共設施，因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家或地方自治團體應負損害賠償責任。

張景森29日經召開跨部會審議會議討論「國家賠償法」修正草案達成共識，未來登山、攀岩、溯溪、垂釣等活動，國家會提供警告標示，但對人身安全不負損害賠償責任。

張景森在臉書說明，今後山域或水域具有風險性的野外活動，例如登山、攀岩、溯溪、垂釣、戲水或海上活動，活動者必須隨時注意自然的變化，強化自己的知識、經驗和技能，組織好自己的夥伴團隊，以應付可能潛在的風險，完成挑戰自然的野外冒險活動，「國家除了提供適當的警告和標示之外，對你的人身安全將不負責任何損害賠償責任。」

張景森指出，此修法拿掉國賠的緊箍咒，解除政府管理機關「禁止了事」的保守心態，政府將可大幅度的開放山域和海域的野外活動，透過教育訓練來培育高質能的國民，「而不是到處禁止野外活動來養成媽寶」，這樣才能把下世代鍛煉成為積極進取、敢冒險和能自我負責的公民，對台灣變成一個活力健康的國家十分關鍵。

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關鍵字：登山,國賠,國家賠償法,張景森

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