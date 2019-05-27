戶外景觀燈漏電！2女童調皮「踩積水玩耍」瞬間活活被電死

▲女童踩踏積水不幸活活被電死。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸昨（26）日發生一起觸電慘死意外，2名女童在景觀步道內散步時，因為看見路間有積水，便興奮踩踏嬉戲，不料一旁的景觀燈因為漏電緣故，導致女孩踏下步伐的瞬間就被活活電死。其中一名孩子的爸爸表示，「在他一把將女兒抱起來的時候，有很明顯觸電的感覺。」

綜合陸媒報導，事發在餘杭街道的湖山帝景灣，26日下午1點50分左右，一名8歲和一名10歲的女童在景觀步道玩耍，當他們看見路間有積水時，便調皮往裡頭踩踏，沒想到一旁的景觀燈恰好漏電，導致兩人當場觸電倒地，送醫搶救後仍在下午3點多宣告死亡。

報導指出，8歲女孩綽號叫妞妞，10歲女孩則叫晴晴。妞妞的媽媽表示，女兒是下午1點多跟鄰居家的姐姐一起出門，打算去社區外面的商店買玩具，當他們當得知孩子倒在景觀燈邊時，妞妞的爸爸就在第一時間趕往現場，「當丈夫一把抱起女兒的時候，有很明顯觸電的感覺。」

▼曾有小狗在相同積水中發生觸電喪命意外。（圖／翻攝自微博）

她也說，十幾天前社區就有一隻小狗在同樣地點死亡，原因可能也跟觸電有關，但有關部門卻沒有任何處理動作。妞妞的媽媽雖然經歷喪女悲痛，但她目前已經幫孩子辦理眼角膜器捐手續，「不想讓孩子白白火化，想讓孩子的眼睛給其他人帶來光明，這也算是對孩子最後的念想了」。晴晴的家長在醫院得知孩子的死訊後，則是臉色當場慘白需要朋友攙扶。

網友看完後紛紛留言，「上午帶小孩剛路過，看到有水所以繞道而行。沒想到下午就出事了，願兩位小天使安息」、「好心痛，我猜是景觀燈平時缺少管理維護！」、「狗電死沒人管，現在人電死了誰來負責？」、「下雨天真的容易碰上意外，而且現在還是雷雨」。