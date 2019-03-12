公墓驚魂！　女騎士半夜遭「攔車押人」　男劫色不成劫財

▲戴男持棒要脅林女上車與他返家，所幸林女趁隙逃跑。（示意圖／達志影像）



地方中心／台中報導

任職於工廠夜班的林姓女子，今年1月初凌晨下班騎車返家途中，被一名戴姓男子盯上並駕車尾隨，企圖在石岡區第4公墓攔截，林女加速閃避往前騎，到東勢區麥當勞停車場停下，戴男竟持拖把鋁桿下車要脅林女跟他回家，林女下跪求饒，先佯裝願意上車，趁隙拿起手機撥電話求救，戴男見狀強行拉扯林女背包、機車鑰匙丟進轎車內；台中地檢署12日依強盜罪起訴戴男。

起訴書指出，44歲戴男今年1月5日凌晨1點多，駕車行經石岡區第4公墓，見林女獨自騎機車經過，心生歹念，企圖駕車攔截林女，但林女不理並加速閃避直行，戴男見狀持續尾隨，到東勢區東關路上麥當勞停車場。

戴男一見林女停車，竟持拖把鋁桿下車要脅林女與他返家，林女飽受驚嚇，先是下跪求饒，佯裝願意配合上車，並走向機車打開置物箱，趁隙拿起手機撥打電話，戴男見狀竟衝向林女，拿起林女置物箱內手提包，丟往他轎車內的副駕駛座。

林女假裝走向副座要上車，趁機拿回手提包後轉身就跑，戴男見她逃逸，拿走林女留在機車腳踏墊上的條紋肩背包、機車鑰匙1串後開車離去。警方經調閱監視器找出戴男，但事發同日，戴男因涉毒品案遭警方查獲，警也在其住處找出林女背包和機車鑰匙。

戴男辯稱，只是拿林女物品，但檢方認為，戴男一路尾隨林女並持鋁桿要脅與他返家，林女恐遭不測所幸趁隙逃離，而戴男在取走林女背包等物，已構成強盜罪。