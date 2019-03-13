年輕女大白天偷「空氣鳳梨」　花店怒PO網：真的很大膽

▲台北市某花店業者表示，一名年輕小姐直接偷走店家門外展示的「空氣鳳梨」。（圖／取自臉書「爆料公社」，下同）

突發中心／台北報導

台北市一名花店業者在「爆料公社」透露，13日早上花店照常營業，同事卻驚見放置店家門口的「空氣鳳梨」突然消失，找遍店內外、詢問工作群組皆沒人看到，最後調閱監視畫面，發現大白天一位年輕女子正大光明在佈滿監視器的街道巷內偷盆栽，店家傻眼痛斥「妳真的很大膽」。

女子13日早一如往常到花店上班，她PO文指出，同事剛上班在整理室內和澆花時，突然發現放置在店門口的「空氣鳳梨」憑空不見，問所有員工和工作群組都沒人看見，便調閱監視器來看，竟是一名年輕小姐大喇喇在大白天下，若無其事直接把展示販售的盆栽帶走，惹得店家直呼，「或許可能妳也不會在意我們是否公佈畫面及報案吧？」

店家表示，這名偷盆栽女「不告而取謂之偷」，更誇張的是，花店門口裝有不同角度的監視器，附近店家跟巷弄也都佈滿著監視器，但該名偷盆栽女卻肆無忌憚的拿走花店展示的「空氣鳳梨」，店家直批「妳真的很大膽，如果有人認識她的人，請勸她明天中午前出面」，更把監視畫面公布出來，並說「或許可能妳也不會在意我們是否公佈畫面及報案吧？」

事件曝光後引發網友熱議，紛紛留言痛批該名偷盆栽女，「長的人模人樣盡幹偷雞摸狗的事情」、「奇怪ㄟ......空氣鳳梨也沒多貴啊，要就用買的，為何要偷呢？這就證明自己的人格只有一顆空氣鳳梨的價值」、「真的目中無人了」、「這種人真的很可惡，不能姑息」等等。