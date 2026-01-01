全台跨年哪場最頂？鄉民一面倒推這「免費聽到爽」直播飆25萬人

網搜小組／許力方報導

全台瘋跨年，各縣市搬出重量級卡司陪國人迎接新年，金曲天后張惠妹（阿妹）率領玖壹壹、葛仲珊、Saya、A-Lin、戴愛玲、持修、范曉萱群星回家鄉，線上直播觀看人數更超過25萬，堪稱今年全台人氣最爆棚的跨年晚會。鄉民昨夜看了各縣市跨年晚會後發文大讚，台東今年好多大咖輪番上陣，「是不是2025最頂？」

阿妹坐鎮家鄉 群星接力開唱吸粉湧入台東



阿妹親自坐鎮家鄉台東的跨年晚會，率領10組藝人徹夜飆唱，吸引不少粉絲湧入台東追星，市區旅館住房幾乎客滿。雖然天后是最後一位壓軸登場，但她早早就到會場，在後台與觀眾互動，現場截止昨（12月31日）晚9點，已超過10萬人次，線上直播觀看人數更超過25萬，堪稱今年全台人氣最爆棚的跨年晚會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿妹壓軸登場台東跨年晚會，直播人數飆25萬。（圖／台東縣政府，下同）



批踢踢鄉民看了各縣市的晚會，跨年倒數前紛紛發文問卦，「台東跨年晚會是不是2025最頂？」「台東怎麼可以大咖輪番上陣啊？」「台東才是真台派跨年吧」甚至有人發文「也太扯，台東一個幹翻全台直播人數？」相關台東跨年晚會的文章都獲得「爆」量討論。

沒冷場、沒官話 鄉民推「免費聽到爽」氣氛炸裂



鄉民直指，台東直播在跨年時刻、阿妹登場瞬間，線上人數直飆25萬，「台東怎這麼多人，可以到25萬，有沒有這麼扯…那台東不就一個幹翻全部。」問卦是否近年來最猛的一場跨年晚會？「有大咖、有懷舊歌曲、有熱情觀眾，沒有無聊的主持人串場，完全想要一起動起來。」

底下大批留言湧入瘋讚，「唱到吐」、「不用官員、主持人、廣告斷法，好爽」、「今年最頂」、「阿妹隨便都30萬」、「免費的聽到爽」、「現場CD品質」、「台東救了全台灣的跨年夜」、「氣氛最好」，還有人開玩笑說「這組合真的免費嗎」、「對原住民來說，這就是大型豐年祭而已。」

直播破25萬人同看 台東跨年晚會被讚爆



▼網友大讚台東跨年晚會因阿妹加持，卡司陣容強大。（圖／記者田暐瑋製表）

