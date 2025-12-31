獨／咖啡界明日之星隕落！男大生跨年夜遭輾亡　母痛哭不敢認屍

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

一名21歲唐姓男大生今（31）日晚間騎乘機車行經前鎮區中華五路時，與一輛自用大貨車不明原因發生碰撞，唐姓男大生倒地後遭貨車後輪輾過，傷重當場死亡。據了解，死者熱愛咖啡創作，月初參加咖啡沖煮比賽獲得大專組冠軍，被同好視為「咖啡界的明日之星」，母親接獲噩耗後情緒崩潰。

事故發生在31日晚間6點38分，警消接獲通報指出，前鎮區中華五路發生嚴重車禍。救護人員趕抵現場時，發現一名男騎士倒臥在車道上，經評估已無生命跡象，現場即宣告死亡。

▲男騎士與貨車擦撞後倒地，遭貨車後輪輾過。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方初步調查，當時由43歲李姓男子駕駛的自用大貨車，沿中華五路北往南方向行駛，21歲唐姓男子則騎乘機車同向前進，兩車在行進間發生碰撞，唐男倒地後不幸遭貨車後輪輾過，當場失去生命跡象。

警方表示，已對李姓貨車駕駛實施酒精濃度檢測，酒測值為0，初步研判肇事原因為雙方未保持安全距離，詳細肇事責任仍待交通大隊進一步分析研判。

▲唐姓男大生當場遭輾斃。（圖／記者許宥孺翻攝）



據了解，21歲唐姓男騎士就讀台南某所大學，平時熱愛咖啡文化，是校內備受矚目的年輕選手。3週前才在校內舉辦的咖啡手沖大賽中奪下大專組冠軍，當時還曾撰文感謝父母給他追夢的勇氣。唐姓男大生過去也曾在高雄空中大學舉辦的咖啡競賽中獲得名次，被同好看好是咖啡界的明日之星，未料卻在跨年倒數前夕發生意外，年輕生命戛然而止。

家屬接獲噩耗後悲痛萬分，唐男母親面對突如其來的打擊，情緒潰堤痛哭失聲，甚至無法承受前往認屍。據唐母轉述，兒子原本與朋友相約外出跨年，但實際前往的地點她並不清楚，怎料竟等來這樣的噩耗。

▲大貨車司機跪地，神情懊惱。（圖／民眾提供）



肇事駕駛事後向警方表示，當時正值下班尖峰時段，路上車流量大，自己車速並不快，「已經開得很慢了」，不清楚為何會發生碰撞，直到聽到聲響緊急踩煞車、下車查看，才發現已經撞到人。