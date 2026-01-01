-30°C馬拉松！陸「最快女護士」馬年首跑奪冠…奪6.7萬元獎金

▲陸「最快女護士」張水華在本次賽事獲得第一名。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國黑龍江撫遠2026年1月1日元旦清晨，「最快女護士」張水華在低溫冰雪中，再度站上賽道，於2026年東極撫遠新年馬拉松女子全程組奪下冠軍，不僅率先衝線，還一舉打破賽會紀錄，替新年首日寫下亮眼開局，也讓她再度成為輿論焦點。

據《極目新聞》報導，張水華過去因在賽後受訪時提及「希望領導支持調休跑馬拉松」，引發外界對醫護人員休假制度與專業倫理的激烈討論，「調休」話題一度延燒多日。隨後她清空了社群平台上的所有作品，行蹤與動向備受關注。直到2025年12月29日，張水華重新上傳影片，宣布將參加2026年東極撫遠新年馬拉松，並挑戰全程組，影片配文寫下，「把舊年的疲憊，甩在身後；把新年的晨光，穿在身上」，象徵重新出發。

▲張水華在零下氣溫下跑馬拉松。（圖／翻攝自微博）

賽前一天，也就是2025年12月31日，張水華再度發佈影片，分享自己在撫遠試跑冰雪賽道的畫面，表示即將迎來2026年的第一場馬拉松。同時，有自媒體部落客拍到她在當地品嘗特色鐵鍋燉魚，連聲稱讚「特別鮮、特別美味」，顯示她以相對輕鬆的心態迎戰新年賽事。

東極新年馬拉松官方資訊顯示，2026年賽事於1月1日早上7時在濱江公園鳴槍開跑，設有全程與半程馬拉松，其中全馬終點設於東極村，半馬終點為三江自然生態館，並設立「破賽會紀錄獎」，女子馬拉松原賽會紀錄為3小時20分2秒。賽事組委會透露，張水華報名的是全程馬拉松，全馬第一名獎金為10000元（人民幣，下同），半馬第一名獎金為5000元。

▲張水華奪下第一名，還破該賽紀錄。（圖／翻攝自微博）

比賽當天，張水華在前段保持穩定節奏，至約8時57分左右，在30公里附近完成關鍵身位超越，從第二名躍升至女子全程組第一。直播畫面中，不少網友在留言區替她加油打氣，直呼「太厲害了」「實力說話」。

最終，張水華於9時53分54秒成功衝過終點線，奪下2026年東極撫遠新年馬拉松女子全程組冠軍，同時刷新賽會紀錄，合計可獲得15000元獎金（人民幣，約台幣6.7萬元）。這場勝利也讓她繼2025年在哈爾濱馬拉松以2小時35分27秒刷新個人最佳成績、奪下國內女子組冠軍後，再次以成績證明實力。