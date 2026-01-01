阿妹跨年「MVP絕對是她」超醉茫　網超愛：第一次看到縣長被趕下台

▲A-Lin搞笑提醒縣長「妳只有幾秒喔」，笑翻全場。（圖／台東縣政府提供）



網搜小組／劉維榛報導

台東2026跨年晚會被封為全台最頂，由天后阿妹領銜開唱，更找來A-Lin、玖壹壹、范曉萱輪番獻唱，更讓各界驚嘆的是，沒有政府官員上場致詞，僅有縣長饒慶鈴陪伴大家倒數跨年。而爆笑畫面，饒慶鈴站在舞台時，A-Lin幽默喊話「妳只有幾秒喔」，被網友笑虧「第一次看到縣長被趕下台的！」

A-Lin登台爆笑主持 縣長被「趕下台」

不少網友在Threads爆笑直呼，在直播觀看台東跨年晚會，「這次跨年主持人MVP絕對是A-Lin吧，超好笑真的一開口就是哏，我快笑死」，更笑稱「第一次看到縣長被趕下台的，A-Lin感覺超醉」。

畫面可見，縣長饒慶鈴與群星一起站上舞台時，結果A-Lin站在一旁提醒「縣...縣長，你好像只有幾秒喔」，隨即又默默更正「兩分鐘，妳要正常發揮喔」，一旁的阿妹則緩頰「我們有很多秒啦！」

煙火倒數！A-Lin喊「還沒還錢的趕快」

到了倒數放煙火之際，A-Lin又脫口而出一句「趕快！還沒有還錢的趕快」，網友不斷狂重播片段噴笑「就連戴愛玲和縣長在旁邊直接笑瘋！」

底下網友也大讚，「說話都慢悠悠的，就感覺更好笑了」、「以後歌手都給我喝了再上台」、「放煙火的時候她講了好幾次『東帶我走』，我相信她喝嗨了」、「我真的要被黃麗玲笑死，很會主持」、「放煙火到一半阿妹：縣長怎麼不見了」、「完全進入部落講話狀態」、「有原住民的場，就是不會冷場」、「一個喝茫的人對縣長說：你要正常」、「畢竟大家都有喝一些『飲料』嘛」。