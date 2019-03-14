「干擾電眼」取物成功率9成　夾娃娃機台主：月虧5000再這樣要倒了

▲有夾娃娃機台主感嘆，現在每個月損失4、5000元，「貨出得去，錢進不來。」（圖／示意照／記者陳韋帆攝）

生活中心／綜合報導

台北市一名林姓男子玩夾娃娃機，一手控制搖桿甩爪，一手伸進取物口，涉嫌觸動「電眼」鬆爪，讓娃娃掉進取物口，被江姓台主告詐欺。但士林地檢署調查後認為是「操作技巧」，予以不起訴處分。對此，台中有台主哀嚎表示，現在愈來愈多人仿效，讓他每個月損失4、5000元，相當慘重，若再這樣只能關門了。

當時提告的江姓台主表示，他在大同區民權西路擺放選物販賣機，2018年7月8日發現機台內的物品短時間內就被夾走，調閱監視器發現林姓男子用「怪招」取物，只見林快速取走在機台內的娃娃，讓他認為是對方伸手干擾電眼的緣故。

請繼續往下閱讀...

林男得到「公仔御手洗優奈」、「公仔軍裝路飛」、「公仔求婚版山治」等3件物品，價值1050元。他辯稱，「物品要下來時，才用手去接，並沒有干擾電眼。」

▲▼夾娃娃機熱潮曾瘋迷一時。（圖／示意照／記者陳韋帆、莊智勝攝）

不起訴書指出，利用爪子甩幅使電眼誤判鬆爪，屬於「操作技巧」，並經勘驗監視器畫面，林男已夾起物品，才將手伸入機台內取物，並無改變商品掉落的事實，合理取得機台物品，因此不起訴。

《蘋果日報》報導，台中一名擁有超過20台夾娃娃機的羅姓台主表示，因機台設有「保證取物」機制，若電眼偵測到有商品掉下，會將投幣次數歸零且鬆開爪子。他無奈說，干擾電眼取物成功率幾乎超過9成，現在大約每2、3天就有人鑽這種「漏洞」，讓他每月損失4、5000元，「貨出得去，錢進不來」，再這樣下去只能關門了。