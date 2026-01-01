　
大陸 大陸焦點 特派現場

迎接2026年　北京力推「文化跨年」

▲▼2026北京新年倒數活動在居庸關長城舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2026北京新年倒數活動在居庸關長城舉行。（圖／記者陳冠宇攝，下同

記者陳冠宇／北京報導

2026年到來，世界各地以不同方式跨越2025年。相較於許多城市舉辦演唱會、施放煙火，北京力推用更接近傳統與歷史文化的方式跨年，不只多家博物館推出跨年活動，北京舉行的新年倒數活動更選擇在大鐘寺古鐘博物館和居庸關長城連線舉辦。

12月31日跨年之夜，北京地區多家博物館延長開放時間至午夜，並推出相關跨年活動，包括首都博物館、大陸國家自然博物館、北京天文館、中國電影博物館、北京汽車博物館等。

▲▼2026北京新年倒數活動在居庸關長城舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

其中，大陸國家自然博物館閉館時間延長至1月1日0時30分，並舉辦「藍海幻裝跨年夜」，由工作人員進行cosplay裝扮，攜帶互動項目與觀眾互動；此外，40餘位小幻裝表演者在展廳不定時快閃，與觀眾交流他們眼中的大自然故事。

北京天文館閉館時間也延長至1月1日0時30分，並舉行「時空穿梭」主題夜場活動，包括「時間密碼」科普講座，深度解讀曆法奧秘；4D劇場穿越古今、科普影片盡情看、專業望遠鏡直擊月球真容等活動。

此外，北京新年倒數活動於2011年12月31日晚首次在天壇舉辦，至今已相繼在天壇、頤和園、八達嶺長城、奧林匹克公園、故宮太廟、奧林匹克森林公園、永定門和首鋼園等地成功舉辦十四屆。

▲▼2026北京新年倒數活動在居庸關長城舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

2026北京新年倒數活動在大鐘寺古鐘博物館和居庸關長城舉辦，同時通過全市多個跨年活動點位聯動，共同迎接新年的到來。本次活動以「鐘鼓齊鳴　京彩啟程」為主題，通過大鐘寺「鐘聲祈福」和居庸關長城「鼓舞人心」鼓陣表演，完成跨越空間「鐘鼓齊鳴」。

其次，北京多個商圈、旅遊景點同步參與2026北京新年倒數活動，包括朝陽區藍色港灣、海淀區華熙LIVE五棵松、豐台區宛平城、石景山區首鋼園、密雲古北水鎮等，透過視訊連線方式聯動，讓更多民眾進行參與。

