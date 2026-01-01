2025十大奇葩新聞（下）：「紅姐」男莖大屠殺震驚華人網路圈

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2025年進入尾聲，中國也發生了諸多奇葩事件，包括震驚全亞洲的「南京紅姐」、盜版LABUBU之亂等。《東森新媒體ETtoday》整理出「2025年中國十大奇葩新聞」，分成上下兩篇，與讀者們一同回顧這些重大事件。

▲男童炸毀的車輛。（圖／翻攝自微博）

六、屁孩用鞭炮炸化糞池 整排豪車被炸翻

四川內江資中縣今年1月發生一起離譜意外，一名約10歲左右的男童，因將點燃的鞭炮丟進化糞池井蓋內，引發劇烈爆炸，導致停車場內多輛豪車遭波及受損，包含林肯、奧迪、LEXUS等車款，現場畫面曝光後震驚網友。

網傳影片顯示，事發當天下午，男童在地面停車場內穿梭於車輛之間，點燃鞭炮後投入井蓋，隨即快步離開現場，數秒後地面突然炸裂，多輛車輛被掀起或遭碎石重擊，損毀程度相當嚴重。

外界估算，事故造成的賠償金額恐高達580萬元（人民幣，下同），不少網友直言「百萬賠償肯定不夠」，甚至傳出男童父親考慮賣房籌錢賠償，但由於當地房價不高，即使出售房產，也未必足以彌補豪車損失。目前，涉事男童及其家長已被警方帶走調查，後續賠償與法律責任仍待釐清。

▲海底撈尿鍋事件。（圖／翻攝自微博）

七、屁孩海底撈尿鍋事件

大陸上海2名少年今年2月前往海底撈外灘店用餐時，竟在餐廳內做出極端不當行為，其中1人突然站上桌子，脫下褲子，直接對準桌上的四宮格火鍋小便，將尿液排入湯鍋中，全程由同夥在一旁拍攝並狂笑，相關影片隨後在網路上瘋傳，引發輿論譁然。

畫面曝光後，不少網友痛批行為噁心至極，直言「整桌鍋碗瓢盆都不能要了」、「完全沒有公德心」，也讓食品安全與公共場所秩序問題，再度成為討論焦點。

海底撈官方於9月發布聲明指出，已依法對2名少年提告，並對當日在涉事門店消費的4109筆訂單，全額退還餐費，同時提供10倍現金補償。上海市黃浦區人民法院審理後，判處唐姓、吳姓少年及其父母共6人，須在指定報刊登文道歉，並賠償餐具損失費、清潔費13萬元、經營及商譽損失200萬元，以及維權費用7萬元，合計賠償金額達220萬元（約台幣985萬元）。

▲▼Labubu盜版「拉粑粑」爆紅。（圖／翻攝自小紅書）

八、盜版LABUBU氾濫 「拉粑粑」之亂席捲市場

泡泡瑪特（POP MART）旗下角色LABUBU今年因多名歐美明星公開喜愛而爆紅。隨著正版一再售罄，市面上陸續出現LABABA、LAFUFU等仿冒角色，外型歪斜、比例怪異，被網友戲稱為「拉粑粑」。以熱門的LABUBU 3.0系列為例，高仿品一盒6入批發價約300至550元（人民幣，下同），部分仿冒隱藏款單隻售價甚至高於原價99元，商家直言，「官網沒貨，不能比。」

這批仿冒商品也大量流向海外，在美國街頭攤販，一隻LAFUFU或LABABA要價約89美元，仍吸引不少消費者買單，成為社群平台另類話題商品。

面對盜版氾濫，中國多地海關接連攔截上萬件仿冒LABUBU商品，相關通報甚至自嘲「抓不完，根本抓不完」，讓這場「拉粑粑之亂」成為2025年潮玩市場最荒謬、也最具代表性的亂象之一。

▲陸抖上車舞。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

九、抖音直播「上車舞」之亂

今年9月，中國大陸短影音平台抖音掀起「上車舞」風潮，其中以「SK月亮湖217」、「EUREKA」等團播最受關注，吸引大量網友湧入刷禮物、點名互動。不少台灣網友也跑進直播間刷起政治人物名字，甚至出現「國昌哥哥、文哲哥哥、清德哥哥」等稱呼，讓主播當場傻眼。

▲因上車舞爆紅的楓葉。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

部分直播間因台灣網友大量刷名惡搞，場面逐漸失控。「SK月亮湖217」一名主播更情緒潰堤，脫口怒罵，「文哲就是柯P，不要以為我不知道，你們衝X小啊，不要玩了好嗎」，還有網友刻意使用「靜平」、「靜屏」等諧音暱稱，誘使主播唸出「近平寶寶」、「近平哥哥上車」、「近平坐下」等敏感字眼，令幕後主持人嚇得急忙切換名單，部分直播間也因此遭短暫停播。

抖音官方隨後出手整頓，發布禁播公告，明確將「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」列為「不規範團播玩法」，禁止主播透過口播暱稱、手機尾號搭配旁白，引導打賞互動，例如「@某某寶寶請上車，下一位……」等話術。公告指出，相關違規內容未來將全面下架，「上車舞」也恐正式走入歷史。

▲紅爺4大男嘉賓。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

十、南京紅姐（紅爺）千人斬事件

中國南京江寧一名以女裝示人的網紅「南京紅姐」（又稱紅爺）今年引爆輿論風暴。警方調查指出，紅姐真實身分為38歲焦姓男子，長期以偽娘形象透過社群平台結識男網友，並以花生油、水果、牛奶等作為交換條件，誘使對方上門發生性行為，涉嫌人數高達1691人，相關過程還被暗中錄下並上網販售。

▲紅爺約會的男網友們。（圖／翻攝自微博）

紅姐平時穿著長紗裙、配戴中長假髮，搭配濃妝與美顏濾鏡，並刻意偽造女性聲音，成功營造女性形象。雙方私下聊天熟絡後，紅姐便以「不用花錢、帶點東西就好」為誘餌約見，對象多為年輕男性，部分人甚至在事前並未察覺其真實性別。

不少男網友到場後，才在過程中或事後發現紅姐為男性，反應不一。有人憤而動手，有人抱持「來都來了」的心態繼續發生關係，也有人成為回頭客，多次上門。外流影片顯示，紅姐多次要求對方不戴保險套，也引發外界對公共衛生風險的高度關注。

事件曝光後，大量偷拍影片與名單在網路瘋傳，意外成為「捉姦名冊」。不少網友指認出畫面中的男嘉賓包含網紅、健身教練、外籍人士，甚至有人驚覺自己的男友、老公、同事出現在影片中，受害與波及範圍之廣，震撼華人網路圈。

▲南京紅姐真實身分焦男。（圖／翻攝自微博）

隨著影片擴散，多名「男嘉賓」被網友起底，其中包括被稱為「四季哥」、「來都來了哥」、「皮衣哥」與一名25歲健身男子。部分人至今未出面回應，有人則已承認身分並報警處理，表示外流影片已嚴重影響生活與名譽。

警方目前已將焦姓男子拘留，案件仍在進一步偵辦中。另有消息指出，若確認其行為導致性病傳播，恐涉及「危害公共安全罪」，刑責極重。該起事件不僅在中國社群上投下震撼彈，也在整個亞洲網路社群掀起各種「紅學」討論，從性別、慾望、偷拍犯罪到網路文化全面延燒，堪稱2025年網路社群中討論度最高、爭議也最為劇烈的事件之一。