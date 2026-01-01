　
社會 社會焦點 保障人權

郵差送信被路樹壓死！公路局拒賠辯「雨天出勤有過失」　法官打臉

▲▼ 。（圖／資料照，民眾提供）

▲孫姓郵差前年執勤途中遭路樹壓死。（圖／資料照，民眾提供）

記者白珈陽、唐詠絮／台中報導

彰化1名48歲孫姓郵差2024年4月執勤途中，行經芬園鄉彰南路一段，被1棵突然倒塌的黃花風鈴木重壓身亡，留下高齡母親悲痛欲絕。孫母向路樹管理機關交通部公路局中區養護工程分局請求國賠，求償321萬元，但交通部公路局主張路樹有定期維護，還指孫男「雨天出勤也有過失」，台中地院一審不採信其說法，判交通部公路局須賠償146萬餘元。

檢警調查，2024年4月26日上午11時許，孫姓郵差騎著郵務車，行經彰化縣芬園鄉彰南路一段，路旁1棵黃花風鈴木突然連根倒塌，當場壓中孫男，導致他頭部重創，送醫搶救不幸宣告不治。突如其來的噩耗，讓孫男80多歲的母親陷入巨大悲痛。

孫母在律師協助下，提起國家賠償訴訟，求償321萬6460元，其中包括46萬餘元喪葬費、未來扶養費用75萬3652元，以及高齡喪子的精神慰撫金200萬元。

而公路局中區養護工程分局主張，路樹均有定期維護，倒塌可能是因當日下雨、風力或地震等不可抗力因素所致，更稱「孫員於雨天出勤也有過失」，應減輕賠償金額。

▲▼ 。（圖／資料照，民眾提供）

▲路旁1棵黃花風鈴木突然倒塌，壓中孫姓郵差。（圖／資料照，民眾提供）

法官勘驗事發影像發現，當時雖有風雨，但風速8.0至10.7m/s僅屬「清風」等級，只會讓小樹搖擺，根本無法讓健康樹木連根斷裂，而樹木會倒塌，根本原因在於「根基已未穩固定著於土地」，屬於管理維護的範疇。

法官認為，針對公路局指稱「孫員雨天出勤也有過失」，但騎車送信是執行郵差職責，風雨無阻本是工作常態，不能將天候因素歸咎於受害者，公路局未能證明孫男本人有任何過失，相關抗辯不予採信，判公路局須賠償146萬2808元，可上訴。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶搶頭香

喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶搶頭香

2026年元旦，全台灣都在歡慶新年，彰化的醫院裡也格外熱鬧！隨著跨年煙火落幕、升旗典禮展開，一群特別的「新年嬌客」也搶著來報到。彰化基督教醫院與秀傳醫院體系，截至中午已喜迎6名「元旦寶寶」。令人驚喜的是，這些寶寶多是「自己挑時辰」自然誕生，讓新手父母又驚又喜，直呼這是新年最美好的禮物。

元旦暖心新制上路！彰化身障者優惠　前4小時免費

元旦暖心新制上路！彰化身障者優惠　前4小時免費

元旦升旗4千人齊聚　王惠美：盼彰化進步

元旦升旗4千人齊聚　王惠美：盼彰化進步

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

台9線馬太鞍溪鋼便橋「元旦提前通車」　速限40公里慢行

續掌彰基　陳穆寬：醫療是志業不分貧富

續掌彰基　陳穆寬：醫療是志業不分貧富

關鍵字：

交通部郵差倒樹事故公路局國賠彰化

