大陸 大陸焦點 特派現場

張凌赫跨年迷人低嗓唱《模特》！「專屬T台開場樂」一放全場嗨翻

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2026開張，亞洲各地的2025跨年舞台也成為元旦話題。紅遍兩岸的陸劇男神張凌赫這次站台湖南衛視，並獨唱李榮浩的《模特》，被官方譽為「頂著模特臉唱模特」。張凌赫一出場，還搭配40秒的T台走秀，及被粉絲稱為「凌帝的專屬BGM」，瞬間讓台下觀眾熱血沸騰。

▲張凌赫開場40秒走秀。（圖／翻攝自小紅書）

綜合陸媒報導，張凌赫身穿Xander Zhou黑色絲絨長西裝，以紅黑撞色權杖造型亮相，搭配冷冽進行曲BGM（〈Fast Cars & Superstars〉）演繹40秒台步。黑色絲絨大衣搭配紅酒內襯，皮質手套與銀色耳骨夾，被多家陸媒直呼，強化禁慾美學，配合190cm身高優勢，觀眾直呼「走出高定秀場質感」。

40秒的專屬T台開場因極致視覺衝擊，引爆全網熱議，觀眾以「湖南衛視你好事做盡」表達對舞台設計的盛讚。相關話題「張凌赫走秀湖南衛視你好事做盡」閱讀量破億，本次舞台設計還被粉絲稱為「凌帝進行曲踩點神級出場」。

▲張凌赫站台湖南衛視跨年。（圖／翻攝自湖南衛視，上同）

報導指出，張凌赫在獨唱環節演繹《模特》時，低音炮聲線透過氣息漸變處理傳遞疏離感。湖南衛視官方讚美其「以低音炮詮釋孤獨感，瞬間升格舞台為高級大片」。

相關表演片段在抖音持續發酵，張凌赫工作室影片獲得35.3萬讚，個人帳號更新12小時破322萬播放量，多角度直拍播放量連夜破億。

不少網友直呼，「紅豆生南國，凌赫是男模」、「張凌赫宙草這一塊」、「養眼又好聽」、「激動的直跺腳！好帥啊啊啊啊啊」、「張凌赫進行曲，湖南衛視你好事做盡」、「滿分男這個字出來之前我都他叫張凌赫」。

