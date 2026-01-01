7名港新議員宣誓吃螺絲「重讀！」　立法會其餘83人一次過關

▲香港新一屆（第八屆）立法會議員今天宣誓 。（圖／翻攝 香港立法會YT直播）

文／香港01

第八屆立法會議員今日（1日）上午宣誓就職，行政長官李家超為90名新議員監誓。整個宣誓過程歷時約1小時15分鐘，期間共有7名議員宣讀誓詞時因咬字不清或讀錯內容需要重新宣誓，包括5名「舊人」及兩名新晉議員。其餘83名議員，包括地區直選「票后」方國珊、新一屆議會最年輕成員、奧運劍擊冠軍江旻憓，均一次通過。

李家超在一眾議員完成宣誓後致辭，對議員提出三點期望，首先是貫徹行政主導和愛國者原則，其次是實徹落實議員守則，第三是議政要關注微觀需要和宏觀利益，有大局觀和國際觀。

宣誓是立法會議員就職的法定條件和必經程序，根據立法會《議事規則》第1條，議員如未按照《條例》的規定宣誓，不得出席立法會主席的選舉或在該選舉中投票，也不得參與立法會或任何委員會的會議，或行使作為議員的任何其他權力或職能。

▲奧運劍擊金牌得主江旻憓宣誓。（圖／翻攝 香港立法會YT直播）

宣誓儀式由特區政府主辦，今日上午11時在立法會綜合大樓會議廳舉行。議員可選擇宗教或非宗教式宣誓，當立法會秘書點名時，議員帶同誓言或誓詞到台前，舉起右手宣誓，若選擇宗教式誓言，宣誓時須手舉新約聖經。宣誓完畢後，議員須簽署誓言或誓詞的文本，並將該文本留在座位桌上。宣誓衣飾亦有嚴格指引，議員必須穿著商務服裝，服飾應整齊得體，若穿著不恰當服飾，或會被拒絕宣誓，並且不會重新安排宣誓。

按照立法會《內務守則》第1條規定，90名議員宣誓次序按連續擔任立法會議員的時間而定，若有兩名或以上議員連續擔任議員的時間相同，其宣誓次序須按議員中文姓名繁體字筆劃多少編排，姓名筆劃最少的議員先作宣誓。

2008年起擔任立法會議員的全國人大常委李慧琼率先宣誓，緊隨其後的多名年資較長議員均順利完成，到已有兩屆議員資歷的選委界何君堯宣誓時，他沒有看稿，試圖背誓詞，但讀到「盡忠職守」舌頭打結。立法會秘書處秘書長衛碧瑤指他讀出的誓詞不清楚，要求他重新宣誓。

隨後再有四名連任的議員需要重讀誓詞，包括工聯會主席吳秋北、新民黨陳家珮、自由黨李振強與民建聯陳永光。吳秋北在首次宣誓時，一開始說了兩次「本人」；陳家珮把「廉潔奉公」說成「廉政奉公」。

40名「新丁」之中，只有工聯會勞工界議員李廣宇與經民聯選委界議員鄧銘心要重新宣誓，李廣宇把說「據實聲明」說成「確實聲明」，鄧銘心則在宣讀「效忠中華人民共和國香港特別行政區」，多說了一個「盡」字。

根據經《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》修訂的《宣誓及聲明條例》（第11章），行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人。政府將於舉行宣誓儀式後公布宣誓有效的立法會議員名單。過往新一屆立法會議員宣誓儀式通常在周三舉行，今次是首度在公眾假期宣誓就職。

