　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

7名港新議員宣誓吃螺絲「重讀！」　立法會其餘83人一次過關

▲▼ 香港新一屆（第八屆）議員今天宣誓 。（圖／翻攝 香港立法會YT直播）

▲香港新一屆（第八屆）立法會議員今天宣誓 。（圖／翻攝 香港立法會YT直播）

文／香港01

第八屆立法會議員今日（1日）上午宣誓就職，行政長官李家超為90名新議員監誓。整個宣誓過程歷時約1小時15分鐘，期間共有7名議員宣讀誓詞時因咬字不清或讀錯內容需要重新宣誓，包括5名「舊人」及兩名新晉議員。其餘83名議員，包括地區直選「票后」方國珊、新一屆議會最年輕成員、奧運劍擊冠軍江旻憓，均一次通過。

李家超在一眾議員完成宣誓後致辭，對議員提出三點期望，首先是貫徹行政主導和愛國者原則，其次是實徹落實議員守則，第三是議政要關注微觀需要和宏觀利益，有大局觀和國際觀。

宣誓是立法會議員就職的法定條件和必經程序，根據立法會《議事規則》第1條，議員如未按照《條例》的規定宣誓，不得出席立法會主席的選舉或在該選舉中投票，也不得參與立法會或任何委員會的會議，或行使作為議員的任何其他權力或職能。

▲▼ 香港新一屆（第八屆）議員今天宣誓 。（圖／翻攝 香港立法會YT直播）

▲奧運劍擊金牌得主江旻憓宣誓。（圖／翻攝 香港立法會YT直播）

宣誓儀式由特區政府主辦，今日上午11時在立法會綜合大樓會議廳舉行。議員可選擇宗教或非宗教式宣誓，當立法會秘書點名時，議員帶同誓言或誓詞到台前，舉起右手宣誓，若選擇宗教式誓言，宣誓時須手舉新約聖經。宣誓完畢後，議員須簽署誓言或誓詞的文本，並將該文本留在座位桌上。宣誓衣飾亦有嚴格指引，議員必須穿著商務服裝，服飾應整齊得體，若穿著不恰當服飾，或會被拒絕宣誓，並且不會重新安排宣誓。

按照立法會《內務守則》第1條規定，90名議員宣誓次序按連續擔任立法會議員的時間而定，若有兩名或以上議員連續擔任議員的時間相同，其宣誓次序須按議員中文姓名繁體字筆劃多少編排，姓名筆劃最少的議員先作宣誓。

2008年起擔任立法會議員的全國人大常委李慧琼率先宣誓，緊隨其後的多名年資較長議員均順利完成，到已有兩屆議員資歷的選委界何君堯宣誓時，他沒有看稿，試圖背誓詞，但讀到「盡忠職守」舌頭打結。立法會秘書處秘書長衛碧瑤指他讀出的誓詞不清楚，要求他重新宣誓。

隨後再有四名連任的議員需要重讀誓詞，包括工聯會主席吳秋北、新民黨陳家珮、自由黨李振強與民建聯陳永光。吳秋北在首次宣誓時，一開始說了兩次「本人」；陳家珮把「廉潔奉公」說成「廉政奉公」。

40名「新丁」之中，只有工聯會勞工界議員李廣宇與經民聯選委界議員鄧銘心要重新宣誓，李廣宇把說「據實聲明」說成「確實聲明」，鄧銘心則在宣讀「效忠中華人民共和國香港特別行政區」，多說了一個「盡」字。

根據經《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》修訂的《宣誓及聲明條例》（第11章），行政長官或其授權人士為立法會議員宣誓的監誓人。政府將於舉行宣誓儀式後公布宣誓有效的立法會議員名單。過往新一屆立法會議員宣誓儀式通常在周三舉行，今次是首度在公眾假期宣誓就職。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！
嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　大票人超愛萬用功能：根本一本難求
五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示
63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！　陸男「羽絨肺」血氧剩85%

女子苦等失蹤6年丈夫真相驚悚　同床共枕「武警上校」是殺人犯

港廉政公署逮捕黑社會操縱維修貪污案　拘21人涉案工程達3300萬

陸女「微信支付失敗」搶菜刀！狂砍警察被「辣椒水子彈」射爆

陸黃河大橋連環撞！巴士車頭懸空險墜河

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會：再威脅就全面檢討兩岸交流

小販一天賺2萬！河南「天安門」牆畫村元旦湧進5萬人

兩岸條例改「台灣與中華人民共和國」　陸委會：須獲社會多數共識

2026年首個「超級月亮」今晚現身　18:03最佳賞月時刻

獨家／AV女神有特殊性癖　男友交往後反悔怒分手…還嫌：讓我很丟臉

游刃有餘！王世堅職籃開球　特攻爭議判決吞敗裁判遭噓爆

正宮突襲現場！ 陳庭妮現身胡宇威冷汗直流

快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

本鄉奏多被AV女優控10年前硬上　「偷吃害她染性病」黑歷史起底

五角大廈半夜「披薩異常飆單」竟是軍事信號？　非官方數據早暗示

回暖一天又變冷！下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度

才PO與中國特使握手照…委國總統馬杜洛被美國抓走

63歲玉女歌手成2億CEO！　卻遭親姊背叛「身上剩400元」驚人近況曝

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

北京26歲警花「撞臉」楊紫走紅

2025年賣出192台保時捷！　陸銷售女王第3年稱霸

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

王心凌串燒回憶殺！湖南衛視跨年收視率第1

陸央媒連3天力挺用「水花消失術」震撼世界的農村女孩

陸網大讚：蔡依林重新定義演唱會標準

2026年首個「超級月亮」今晚現身

陸最嚴格「養犬規定」上路 飼主腦洞大開推「行狗記錄器」自保

宋濤：願與台灣各界展開國家統一協商

更多熱門

相關新聞

港生「公車上體驗地震」　晃爆視角曝：嚇死了

港生「公車上體驗地震」　晃爆視角曝：嚇死了

不少人昨（27）日晚間被一場突如其來的強震嚇壞，一名來自香港的網友昨天晚上搭承德幹線時，第一次在公車上「體驗地震」，突如其來的劇烈晃動，讓他還以為是公車出了問題。事後，他將影片與心情分享到Threads，坦言被嚇壞，也直呼這段經歷對外地人來說衝擊感十足，貼文引發討論。

2香港人傳在烏克蘭戰死　港府證實

2香港人傳在烏克蘭戰死　港府證實

「粵車南下」政策正式實施 廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

「粵車南下」政策正式實施 廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

香港「宏福苑大火」增至161人亡

香港「宏福苑大火」增至161人亡

香港宏福苑大火死亡數增至161人

香港宏福苑大火死亡數增至161人

關鍵字：

標籤:立法會宣誓就職李家超議員誓詞香港

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面