董明珠霸氣建議：偷手機判10年　撿到不還判5年！

▲董明珠建議：「偷手機判10年，撿到不還判5年」。（圖／CFP）

大陸中心／台北報導

格力電器董事長董明珠號稱大陸商界的話題女王，經常語出驚人，而格力跨界做手機後，經常在公開場合表示，格力要做世界最好的手機，在2016年一場論壇上，她當眾將格力手機摔在地上，然後很有氣勢的反問現場觀眾：「你敢摔嗎？」引起不少話題。

董明珠近日在廣東代表團小組會上建議立法，對於偷竊手機、撿到不還者追究刑事責任。她解釋，手機已經成為生活中不可或缺的一部分，滑微博、聊微信、轉帳、購物...綁定了很多銀行帳號，所以丟失手機應該無償退還。董明珠表示，偷要判10年，撿到不交還判5年，這個社會就穩定了，我們立法也好，做一些制度建設也好，一定是為大眾服務的，它在日益完善。

▲格力電器董明珠號稱大陸商界的話題女王，經常語出驚人。（圖／CFP）

這個建議一出，引起各界關注，網友們也在網路上掀起正反兩面論戰，有些人紛紛表示支持，「支持，我曾經撿到過兩台手機都打電話給他們的家人，請他們來取，歸還他們。但是我丟了一台手機，立馬打電話(對方)就關機，而且還偷刷的我的支付寶」、「支持，曾經被人偷了好幾台手機，上一次丟手機的時候心都碎了，手機是不值錢，但是裡面有我孩子3歲整個時期的照片和回憶，我發信息給偷手機的人，都求他了，結果都沒回應」。

但也有網友認為罰則太重，「故意傷害致人重傷的，最高也就判10年。偷個手機要判10年？偷手機是侵犯財產，致人重傷是侵犯人身健康，孰輕孰重不言而喻。法律講究罰當其罪。」手機裡的價值，只是從個人層面判斷，而所具備的實際價值，又如何在法律中適當展現，目前確實很難來判斷。

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