雲端尋根溯源宗親情！　世界簡姓宗親總會運用科技連結全球血脈

▲世界簡姓宗親總會日前隆重舉行「第四屆第三次會員大會暨理監事顧問聯席會」。（圖／世界簡姓宗親總會長簡廷提供）

記者任以芳／綜合報導

世界簡姓宗親總會日前舉行「第4屆第3次會員大會」，全球宗親代表與大陸南靖、龍岩等多個祖祠幹部熱鬧齊聚，共同見證宗族情誼的深化。會長簡廷感性回顧2年任期，除由衷感謝長輩先進的提攜，更揭示了會務轉型的亮點，運用數位科技紀錄宗族歷史，搭建資訊「宗親雲端平台」，整合聯繫，讓尋根溯源更加有意義。

世界簡姓宗親總會日前隆重舉行「第四屆第三次會員大會暨理監事顧問聯席會」。本次大會亮點十足，特別邀請多位大陸宗親代表蒞臨交流，透過各種交通方式來台。包括來自大陸南靖德潤公簡氏大宗祠簡天錦理事長，以及來自東山祠、潭頭祠、盈科堂、長嶺祠、德衍堂、龍岩簡氏等宗祠與宗親組織之代表。

集結各專業委員會會長、副會長及多位核心幹部共同出席，參與族譜、史記與文物 專業研討交流。透過溯源追本、梳理宗族脈絡，進一步建構世界簡姓宗親網路資料庫。

大會指出，透過數位網路平台，散布全球的簡姓宗親不再有距離，不論是珍貴的族譜、史記或文物資訊，都能在雲端橋樑中被妥善紀錄與分享，讓尋根溯源與宗族交流變得更輕鬆即時。

▲世界簡姓宗親總會會長簡廷 。（圖／世界簡姓宗親總會長簡廷提供）

世界簡姓宗親總會會長簡廷在感性表示，在全體宗親同心協力、彼此扶持之下，總會逐步凝聚共識，成功建構嶄新的宗親交流平台。藉由數位與網路平台，串聯全球宗親，搭建集資訊、情誼與合作於一體的宗親交流橋樑。

為了讓宗親情誼跟上時代腳步，大會特別邀請簡又新前部長發表「從ESG邁向AI數位新經濟」專題演講。透過前瞻性的趨勢分享，引導宗親們思考如何利用人工智慧與綠色經濟，將傳統的宗親網絡轉化為智慧化的資訊交流平台，為年輕一代創造更多創業與就業的合作契機。

活動開場更充滿藝術氣息，由中華旗袍文化藝術交流協會石淑平創會長帶領團隊，以氣勢磅礡的旗袍鼓舞與優雅的歌舞表演，展現中華女性的德行美與文化韻味。

除了科技視野，大會現場舉行公益捐助感謝儀式，包含對花蓮光復鄉災區的慰問捐助、致贈警消慰問金。此外，世界陳姓宗親總會率隊蒞臨交流，體現姓氏文化間的友好互動。

▼ 全球簡氏宗親運用網路資訊彙整宗親族譜資料 。（圖／世界簡姓宗親總會長簡廷提供）